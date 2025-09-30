¡Adiós a San Siro! El Ayuntamiento de Milán aprobó su demolición

Tras una extensa sesión que inició durante la tarde del lunes 29 de septiembre, el Ayuntamiento de Milán ratificó en horas de la madrugada -ya del martes 30- la resolución que permite la enajenación del estadio Giuseppe Meazza de San Siro y sus terrenos colindantes, tanto al AC Milan como al Inter de Milán.

Semejante decisión, que elevó la polémica en la ciudad durante largos meses, abre la puerta para que ambas entidades deportivas de la Serie A (los dos son sociedades anónimas) pongan en marcha la edificación de un nuevo estadio en la ubicación en donde hasta el momento se aloja el aparcamiento, así como la subsiguiente demolición de la mayor parte del icónico estadio.

El valor de la transacción que renovará toda la zona se mantiene en los 197 millones de euros, cifra previamente estipulada por la Agencia Tributaria italiana. De este monto, el consistorio milanés contribuirá con 22 millones de euros. El resto, por supuesto, correrá por cuenta de las administraciones del Inter de Milán y del AC Milan.

Inter de Milán y AC Milan apuntan a iniciar la construcción recién en 2027

Si bien ya tienen luz verde para comenzar con las obras, los planes del Inter y del Milan para la construcción de su nueva casa son muy ambiciosos: se espera que las obras arranquen durante el primer semestre del 2027. Con lo cual, la idea es desarrollar toda la temporada actual y la próxima, en el Giuseppe Meazza (la demolición sería posterior al comienzo del plan).

En ese mismo sentido, la inauguración de las modernas instalaciones está prevista para el año 2031, tras un periodo estimado de cuatro años de trabajo. El paso final, y quizás el más emotivo, será la desarticulación de casi la totalidad del actual San Siro. Se estipula la demolición del 90 por ciento del histórico inmueble, el cual se llevaría a cabo entre 2031 y 2032.

El megaproyecto tiene como función ampliar las opciones económicas del Inter y del Milan, que hasta entonces discutían sus limitaciones por lo vetusto de San Siro y por lo poco que se aprovechaban los alrededores en el aspecto comercial.

