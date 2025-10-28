La insólita alternativa que evalúa Juventus tras despedir a Igor Tudor

Tras ocho partidos consecutivos sin ganar (lo cual se tradujo en un descenso en la tabla de posiciones de la Serie A hasta el octavo escalón y al 25 en la clasificación de la Fase de Liga de la UEFA Champions League), la directiva de la Juventus decidió cesar al entrenador Igor Tudor inmediatamente después de la caída que sufrieron 1 a 0 con la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma el último fin de semana.

El croata de 47 años, que asumió el 29 de marzo último, solo dirigió a la Vecchia Signora en 24 partidos entre la Serie A, el Mundial de Clubes de Estados Unidos y la UEFA Champions League. El balance, claramente, le dio negativo, al solamente obtener poco más del 50 por ciento de los puntos (52,77), puesto que ganó 10, empató 8 y perdió 6.

Ante este panorama, las autoridades de la Juventus se empezaron a mover para encontrar un técnico que tome las riendas del primer equipo en pos de remontar cuanto antes los números de la temporada, apoyándose en jugadores de la talla de Dusan Vlahovic, Francisco Conceiçao, Khephren Thuram, Kenan Yildiz y Michele Di Gregorio, entre otros.

Al respecto, la institución de Turín maneja cuatro nombres. El que más sonó en las últimas horas en los medios de comunicación italianos fue el de Luciano Spalletti, campeón del Scudetto 2022/2023 con el Napoli y que hasta hace unas semanas era el estratega de la Selección de Italia (tras la derrota 3 a 0 con Noruega, la FIGC decidió darle salida).

Y más atrás asoman Roberto Mancini -otro exentrenador de la Azzurra- y Raffaele Palladino, exjugador de la Juve que dirigió por última vez a la Fiorentina en la campaña 2024/2025.

Sin embargo, hay una opción que está sobrevolando a la Vecchia Signora que es la de Thiago Motta. Sí, el mismo que fue despedido en marzo y que dejó el lugar vacante para el arribo de Igor Tudor. ¿Por qué razón? Es que conforme a la Gazzetta dello Sport y Estadio Deportivo, como Juventus le sigue pagando su salario, los directivos ven que puede ser una decisión acertada desde lo económico, a pesar de lo insólito que se percibe desde la mirada deportiva.

Los números de Thiago Motta como entrenador de la Juventus

Thiago Motta registró 42 partidos dirigidos en la Juventus desde el 19 de agosto del 2024 hasta el 16 de marzo del 2025, entre competencias como la Serie A, la Copa Italia y la UEFA Champions League. Logró 18 triunfos y 16 empates y sufrió 8 derrotas, lo que le da un balance del 55,55 por ciento de los puntos.

DATOS CLAVES

