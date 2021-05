Qué canal transmite Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League

Se viene un gran partido pensando en la definición de la Premier League. Por la 35° jornada, Aston Villa estará recibiendo al Manchester United. El partido se jugará en Villa Park este domingo 9 de mayo, encuentro que se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por la pantalla de ESPN para Sudamérica y por SKY Sports en México.

Sabiendo que permanecerán en la primera categoría, los "Villanos" buscarán quedar lo mejor posicionado mientras la colocación sea en los primeros 10 lugares. Tras la victoria obtenida contra Everton por 2-1, los comandados por Dean Smith van 11° con 48 unidades, con un partido menos, sabiendo que están a ocho de Tottenham en la pelea por ingresar a la Liga Conferencia de la UEFA.

Mientras que los "Diablos Rojos" se metieron en la final de la Europa League, donde jugarán contra Villarreal, en la semana pese a que perdieron ante Roma por 3-2, que lo único que sirvió fue para terminar su racha entre liga y copa de 20 juegos sin caer con 12 victorias y 8 empates. Por lo pronto queda la de Premier, que partiendo desde su caída ante Sheffield por 2-1 el 27 de enero de este año acumulan siete triunfos y seis igualdades, contando la última ante Leeds por 0-0. Para evitar que el City sea campeón, los liderados por Ole Gunnar Solskjaer no deben perder el partido, aunque empatando ocasionarán que su clásico rival levante el trofeo con solo empatar. 80 a 67 es la marca de cada uno sabiendo que el United debe su juego con Liverpool.

Cuando chocaron en Old Trafford, el United se impuso por 2-1 con goles de Anthony Martial y Bruno Fernandes de penal, con igualdad transitoria de Bertrand Traoré. Pero Aston no gana oficialmente desde el 12 de diciembre de 2009, cuando de visitante triunfaron por la mínima por el tanto de Gabriel Agbonlahor. Mientras que los Villanos no vencen en su casa ante el Manchester hace mucho tiempo. El 19 de agosto de 1995 fue cuando superaron a su rival de turno por 3-1 gracias a los aportes goleadores de Ian Taylor, Mark Draper y Dwight Yorke de penal, con descuento de David Beckham.

+El último choque de Manchester United vs. Aston Villa:

Día y horario: ¿cuándo se miden Aston Villa vs. Manchester United por la Premier League?

El encuentro de Aston Villa vs. Manchester United, por la 35° jornada de la Premier League, se llevará a cabo este domingo 9 de mayo en el Estadio Villa Park.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 16:05 horas por DAZN 1 (Movistar 59)

Argentina: 10:05 horas por ESPN

Uruguay: 10:05 horas por ESPN

Brasil: 10:05 horas por ESPN

Chile: 09:05 horas por ESPN

Paraguay: 09:05 horas por ESPN

Bolivia: 09:05 horas por ESPN

Venezuela: 09:05 horas por ESPN

Colombia: 08:05 horas por ESPN

Ecuador: 08:05 horas por ESPN

Perú: 08:05 horas por ESPN

México: 08:05 horas por SKY Sports (504-546)

Estados Unidos: 06:05 PT / 09:05 ET por Peacock

Lee También