Agenda de hoy, viernes 6 de noviembre: Copa de la Liga Profesional, Premier League, LaLiga, Serie A, Liga MX y más

Llegó el viernes y, como de costumbre, vuelve a rodar la pelota en las ligas mas importantes del planeta. Aquí te contamos todos los partidos que se disputarán en Copa de la Liga Profesional, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga MX, Liga Betplay y Apertura de Uruguay.

Entre lo más destacado de la jornada tenemos la apertura de la segunda fecha de la Copa de La Liga Profesional de Argentina con Patronato vs. Huracán y Argentinos vs. Aldosivi. Además, el choque entre Puebla y San Luis que abrirá la jornada 17 de la Liga MX.

En Europa, habrá actividad en las cinco grandes ligas con equipos interesantes como Brighton, Newcastle, Elche, Udinese, Colonia, Werder Bremen, Marsella, entre otros.

Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina

Patronato vs. Huracán | Jornada 2

23:00 ESP

19:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:00 VEN, BOL

17:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:00 CDMX

Argentinos vs. Aldosivi | Jornada 2

01:15 (7/11) ESP

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:15 CDMX

Liga MX

Puebla vs. Atlético San Luis | Jornada 17

02:30 (7/11) ESP

22:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:30 VEN, BOL

20:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:30 CDMX

Premier League de Inglaterra

Brighton vs. Burnley | Jornada 8

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Southampton vs. Newcastle | Jornada 8

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga de España

Elche vs. Celta de Vigo | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A de Italia

Sassuolo vs. Udinese | Jornada 7

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Werder Bremen vs. Colonia | Jornada 7

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Ligue 1 de Francia

Racing de Estrasburgo vs. Olympique de Marsella | Jornada 10

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay de Colombia

Envigado vs. La Equidad | Jornada 18

00:00 (7/11) ESP

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Rionegro Águilas vs. Cucuta | Jornada 18

02:00 (7/11) ESP

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Torneo Apertura de Uruguay

Rentistas vs. Cerro Largo | Jornada 3

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Cerro vs. Progreso | Jornada 3

22:45 ESP

18:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:45 CDMX

