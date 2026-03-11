José Contreras fue el gran responsable de que Barcelona SC no fuera eliminado en Copa Libertadores ante Botafogo. Los amarillos eliminaron a los brasileños gracias a su arquero, y en medio de su gran actuación los hinchas le dedicaron varias palabras.

En redes sociales, algunos aficionados pidieron que José Contreras sea el capitán del club, mientras que otros le pusieron un apodo haciendo referencia a como fue el “salvador” de los amarillos. El venezolano vive su mejor momento como arquero de los amarillos.

“San José David Contreras“. “Ayer hubo un héroe bajo los tres palos: SanJosé David Contreras. Atajadas claves y personalidad para sostener a su equipo cuando más lo necesitaba”. “El milagro de San José Contreras. Estuvo 10/10 en Brasil”, fueron algunos de los comentarios para el venezolano.

Ahora en Barcelona SC se trabajara en hacer una mejor Copa Libertadores de la que acabaron haciendo en 2025, donde también tuvieron a un gran Contreras, pero en la zona de grupos se le acabó la gasolina y acabaron perdiendo y siendo eliminados.

En la temporada 2025, Contreras también se llevó un duro golpe en Barcelona SC, puesto que, se fue lesionado en el mes de mayo y eso provocó que el jugador se pierda todo el segundo semestre de competencia, en el peor momento de los amarillos.

Los números de José Contreras en esta temporada

En lo que va de temporada, José Contreras ha jugado ya 6 partidos con Barcelona SC. Sumando 540′ minutos. El arquero solo recibió 2 goles y dejó su arco en 0 en 4 partidos. Es titular indiscutible para César Farías tras esta gran comienzo de temporada.

El valor de mercado de José Contreras

Ahora mismo, José Contreras tiene un valor de mercado de 800 mil dólares. El venezolano firmó hasta finales de la temporada 2026, pero no se descarta que pronto se le haga una oferta de renovación.

Los comentarios de los hinchas a José Contreras

Estos fueron los comentarios de los hinchas para José Contreras:

Los comentarios de los hinchas a Contreras. (Captura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas a Contreras. (Captura de pantalla)

Encuesta¿Es José Contreras el mejor jugador de Barcelona SC? ¿Es José Contreras el mejor jugador de Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

José Contreras fue la figura de Barcelona SC en la clasificación ante Botafogo , recibiendo el apodo de “San José David Contreras” por parte de la hinchada.

fue la figura de en la clasificación ante , recibiendo el apodo de por parte de la hinchada. El portero venezolano registra 4 arcos en cero en los 6 partidos disputados bajo el mando de César Farías en esta temporada.

en los disputados bajo el mando de en esta temporada. Con un valor de mercado de 800 mil dólares, Contreras tiene contrato vigente hasta finales de 2026 y ya se especula con una posible renovación.

