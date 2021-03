Nadie sabe cómo hizo: Pedri está entre los convocados de Barcelona y jugaría ante Sevilla

La jornada de este miércoles será una de las más importantes de la temporada para el Barcelona. El equipo de Ronald Koeman recibirá al Sevilla buscando remontar el 0-2 que le propagó en el partido de ida.

El club culé disputará una de las dos series que tendrá que remontar en estos días, teniendo en cuenta que depende de un milagro para seguir con vida en la UEFA Champions League tras haber caído 4 a 1 con el PSG en el Camp Nou.

Para el encuentro de esta tarde, el conjunto blaugrana tiene una sorpresiva buena noticia: Pedri, quien había sufrido un estiramiento muscular en el sóleo de la pierna izquierda hace 4 días, se recuperó de una forma ultra veloz y está a disposición del entrenador.

“¿Pedri? Hay cosas que casi no se pueden explicar, y también me sorprendí ya ayer por la tarde cuando no sintió molestias al hacer trabajo individual, hoy con el grupo tampoco... esperaremos a mañana, pero creo que podrá estar en la lista”, expresó Koeman en la última rueda de prensa.

Como si fuera poco, desde España informan que el neerlandés planea arriesgar al mediocampista para este juego, con una alineación que sería con Ter Stegen; Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi y Dembelé.

Lo cierto es que si bien aún no hay confirmación oficial de la formación, el joven apareció en la convocatoria del Barcelona y, por lo menos, ocupará un lugar en el banco de suplentes en la Copa del Rey.

