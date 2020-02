Cuando fue presentado en Barcelona, Quique Setién eligió explicar que hasta ese entonces se encontraba muy tranquilo en su casa, con sus ovejas, y que de repente le había llegado la oportunidad de cumplir un sueño.

En un mes, la metáfora de las ovejas podría volver a aplicar, ya como anhelo de una tranquilidad que, claro está, para el entrenador ya es historia.

En medio del conflicto entre Messi y Abidal, que podría provocar la abrupta salida del francés, Quique Setién brindó una rueda de prensa. Allí, le preguntaron si le preocupaba más esta situación o la lesión de Ousmane Dembélé.

����️ @QSetien: "Me duele lo de Dembélé por él, que es un chaval estupendo". pic.twitter.com/rOMvNlYz8a — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

"Me preocupa y me da mucha pena que Dembélé esté tres, cuatro o cinco meses sin jugar a lo que más le gusta. Lo demás son cosas pasajeras sin ninguna importancia", respondió sin dudar.

����️ @QSetien: "Claro que tenemos un sustituto pensado para Dembélé si podemos fichar". pic.twitter.com/wfMOznYN45 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

Y sobre la posibilidad de sustituir al francés, agregó: "Claro que tenemos a alguien en la cabeza, lo teníamos antes y tenemos ahora. Estamos pendiente de si hay o no autorización por parte de la Federación".

Ante la gran variedad de problemas con los que le ha tocado lidiar pese a lo poco que hace que llegó, Setién reafirmó su compromiso: "Hace un mes no tenía un problema en casa, pero no me arrepiento de venir. Y cuando uno viene a un club así, ya sabe que pasan estas cosas. A mí me empuja el viento del norte y no me caigo tan rápido. Y estoy convencido de que esto va a ir muy bien".

����️ @QSetien: "A mí me empuja el viento del norte y no me caigo fácilmente. Esto va a ir muy bien". pic.twitter.com/im448jWw0F — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

