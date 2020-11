Van Basten sobre Messi: "Está jugando como un pastelero, simplemente mal"

Marco Van Basten no hizo solamente una carrera muy exitosa pasando largos años en el Ajax y luego repitiendo la historia en el Milan, sino que con la Selección Holanda se convirtió en una leyenda.

Por eso, es palabra autorizada para hablar y opinar de fútbol, aunque en esta ocasión se ganó varios enemigos por apuntar contra Lionel Messi.

En diálogo con Ziggo Sports, analizó la actualidad del jugador del Barcelona y dijo, primero que nada, que estaba jugando "simplemente mal".

Luego, lo metió en la misma bolsa que Antoine Griezmann y soltó la frase de la polémica: "Están jugando como unos pasteleros".

Además, agregó: "Sin duda, le molestará el hecho de que no haya público. No está contento con la situación en Barcelona y sus alrededores. Y luego también ese lío con Griezmann. Es una acumulación. No vemos a la persona que conocemos".

Recordemos que el equipo de Koeman arrancó muy mal en LaLiga estando en el puesto 13 tras 8 duelos jugados, acumulando 11 unidades.

