Fue una de las figuras de la Selección de Croacia en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que consiguió un tercer puesto, luego de caer con Argentina en la Semifinal y de vencer a Marruecos en su último partido. Aquel certamen fue lo que, en definitiva, lo catapultó al Manchester City en el mercado de pases del verano europeo del 2023.

Y desde entonces, Josko Gvardiol, es una de las piezas principales del esquema de Pep Guardiola. Por lo que era un puesto fijo para el combinado croata (que ya está clasificado al quedarse con el primer lugar del Grupo L de las Eliminatorias de la UEFA) para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se llevará a cabo en apenas meses.

Sin embargo, una fractura de tibia en la pierna derecha sufrida este domingo 4 de enero en el Etihad Stadium contra el Chelsea, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 20 de la Premier League, lo pone en duda, no solo para el resto de la temporada, sino para el torneo global que se desarrollará en tierras norteamericanas.

Ante este panorama, el Manchester City publicó un comunicado en el que exhibe su preocupación al respecto: “La lesión se produjo durante la segunda mitad del empate 1 a 1 del domingo contra el Chelsea en la Premier League. El defensa será operado a finales de esta semana y la evaluación continúa para determinar el alcance total de la lesión y el pronóstico esperado. Todos en el Club le deseamos a Josko una pronta recuperación”.

Si bien el club inglés no aclara de cuánto será el tiempo para su recuperación, habitualmente este tipo de lesiones precisa, en los mejores casos, de por lo menos 3 meses de inactividad. Por lo tanto, el City y el combinado croata se mantienen atentos a lo que será la rehabilitación del zaguero.

La Premier League ya dejó afuera a Alexander Isak

El delantero del Liverpool Alexander Isak sufrió una doble fractura de tobillo y peroné en el encuentro que mantuvo con el Tottenham en diciembre. En su caso, los medios ingleses expusieron que no se esperaba su retorno a los campos de juego en lo que resta de la temporada. Con lo cual, también se ausentará en el Repechaje de la Copa Mundial que debe afrontar Suecia en marzo (se enfrentará a Ucrania, y si gana se medirá con el vencedor de Albania vs. Polonia).

