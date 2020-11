Griezmann: "Messi me dijo que le jodió cuando yo rechacé ir al Barcelona"

Antoine Griezmann se cansó. En medio de una ola de rumores sobre que su relación con Lionel Messi fue mala desde el comienzo, el francés se sentó frente a una cámara y rompió el silencio.

En diálogo con Universo Valdano, comenzó: "Dije en mi presentación con el Barcelona que no quería hablar fuera, sino en el campo, pero creo que ya es hora de poner las cosas en su sitio. Ya llevo mucho tiempo aguantando cosas y comentarios y ya dije basta".

Metiéndose directo en el tema más relevante del momento, el delantero contó cómo fueron sus primeras horas en Barcelona teniendo contacto con el '10'.

"Yo hablé con Leo al llegar, me dijo que le jodió cuando yo rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no. Desde que llegué me contó que iba a estar a muerte conmigo y eso noto cada día", expresó.

Sobre las palabras duras contra el argentino de Eric Olhats, quien supo representar a Griezmann en su momento, aclaró: "Con él no tengo relación desde que me casé. No vino a mi boda, me cabreé muchísimo, no es mi representante y no tengo relación con él. Como nadie de mi entorno habla, él opina como hace cualquiera y puede hacer mucho daño, puede crear dudas en el vestuario y en mi relación con Leo. Le dije a Leo que no tengo nada que ver con él".

Y para cerrar, también le llevó la contra a uno de sus tíos, quien también había tirado leña al fuego: "Hace tres años que no hablo con él. Cuando vuelvo a mi pueblo sólo quiero ver a mis padres. Leo sabe que tengo un respeto enorme con él. Mi tío no sabe de lo que va el fútbol. Viene un periodista, te habla, estás con él dos horas, la primera hora estás más atento a lo que vas a decir, parece que el periodista es tu amigo, pero te quiere sacar una frase polémica".

