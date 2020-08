Zidane prendió fuego a Bale: "Ha preferido no jugar"

Hace apenas algunas semanas, el Real Madrid se coronó campeón de La Liga luego de una apretada definición con el Barcelona.

El equipo de Zinedine Zidane tiene ahora la difícil tarea de eliminar al Manchester City, equipo que lo venció en la ida de los octavos de la Champions League.

Mañana, el equipo blanco se medirá ante el conjunto inglés en el Etihad buscando una victoria que lo clasifique a la próxima etapa.

Una de las grandes noticias previas al choque fue la ausencia de Gareth Bale, no convocado por el entrenador.

Hoy, el francés fue consultado por esta decisión y no titubeó a la hora de "prender fuego" al futbolista galés.

ZIDANE: "No te voy a explicar por qué no viaja Bale. Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo". — Madrid Sports (@MadridSports_) August 6, 2020

"No te voy a explicar por qué no viaja Bale. Él ha preferido no jugar. El resto es entre él y yo", lanzó en conferencia de prensa.

Sin embargo, ante la reiteración de preguntas, Zizou aclaró: "No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario".

