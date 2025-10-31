Jugó con Cristiano Ronaldo, contra Messi y reclama su lugar: “Mi nombre se desvaneció en el recuerdo”

Gareth Bale rompe su silencio. El exfutbolista de clubes como Real Madrid o Tottenham analiza su paso por la élite de este deporte y con declaraciones de peso alrededor de lo que supuso ser parte de la era Cristiano Ronaldo vs. Lionel Andrés Messi. No duda que ni mucho menos se encontraba la par dos de los principales astros de este siglo en cuanto al deporte más popular del planeta se refiere e igualmente que la historia se ha olvidado de todo lo que le aportó a la Casa Blanca del fútbol.

“Si las lesiones no me hubieran golpeado, mi nombre estaría en el mismo debate que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi…En los entrenamientos del Real Madrid era el mejor en tiros libres y definición, pero Cristiano se quedaba con todas las pelotas paradas. Aun así, mi porcentaje de acierto era más alto”, empezaba Bale a lo largo de las últimas semanas en una serie de declaraciones basadas en su enorme rendimiento con el conjunto merengue en las finales de la Champions League.

Un lugar donde seguramente vivimos la mejor versión del futbolista británico. Sus goles ante tanto Liverpool como Atlético de Madrid marcaron tanto el inicio como el final de una era dorada en el estadio Santiago Bernabéu. Los focos, afirma, eran para otro jugador: “En las finales de Champions rendí al máximo: contra el Atlético estábamos a dos minutos de perder, y fui yo quien cambió la historia. Ganamos 4-1, pero mi nombre se desvaneció en el recuerdo…Y contra el Liverpool… marqué el mejor gol en la historia de la Champions League, pero pocos quieren admitirlo, solo porque mi nombre es Gareth Bale”.

Hablar de Bale supone hablar de una de las últimas grandes adquisiciones de Real Madrid en cuanto a estrellas mundiales se refiere. La Casa Blanca del fútbol pagaba más de 100 millones de euros al Tottenham en el verano del año 2013 para quedarse con el futbolista más codiciado de toda la Premier League de Inglaterra. Desde entonces empezó una era en el estadio Santiago Bernabéu con puntos de tanto amor como odio frente a la afición que terminarían con su salida de la entidad en el verano del año 2022. 258 partidos, 106 goles, 67 asistencias y un total de 20 títulos de la mano de entrenadores como Zinedine Zidane o Carlo Ancelotti resumen su ciclo.

Bale elige su chilena como el mejor gol de la Champions:

La realidad es que Bale terminó a la sombra de Cristiano Ronaldo en una época donde Real Madrid se imponía por todo lo alto en las competiciones europeas. Los focos iban apuntados al máximo anotador en la historia del estadio. Después a otros nombres de la talla de Luka Modric o Sergio Ramos, pero nadie duda que sin los goles del galés, las hasta 5 ediciones de la Copa de Europa ganada por el club entre el verano del 2014 y el 2022 no habrían sido posibles. Ahora mismo disfruta de una vida lejos de los terrenos de juegos y más cercana a sus otras posiciones como lo son el golf. Afirma que con algo más de prensa, la batalla por ser el GOAT sería a tres partes.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Gareth Bale afirmó que su nombre estaría en el debate con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi si no hubiera sido por las lesiones.

afirmó que su nombre estaría en el debate con y si no hubiera sido por las lesiones. El galés marcó el “mejor gol en la historia de la Champions League ” ante Liverpool , pero su nombre se desvaneció.

” ante , pero su nombre se desvaneció. Bale jugó 258 partidos y anotó 106 goles en el Real Madrid, ganando un total de 20 títulos.

ver también Gareth Bale recordó el día en que rechazó al Manchester United: ＂Lo hice por mi desarrollo＂