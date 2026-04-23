Las alarmas sonaron en las oficinas de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, después del penal que pateó Lamine Yamal a los 40 minutos del primer tiempo del encuentro que el FC Barcelona disputó ante Real Celta de Vigo en el Camp Nou bajo el marco de la fecha 32 de LaLiga 2025/2026.

El joven delantero anotó el 1 a 0 (que fue el resultado con el que el Culé se quedó con los tres puntos que lo acercaron un poco más al título nacional) y enseguida se arrojó sobre el césped, al mismo tiempo que acusaba un fuerte dolor en su pierna izquierda. Los integrantes del cuerpo médico del club blaugrana no tardaron en ingresar para asistirlo y tras las primeras revisiones indicaron a Hansi Flick que debía reemplazarlo (en su lugar ingresó Roony Bardghji).

A medida que pasaron las horas se conoció que la lesión de Lamine Yamal se localiza en el isquiotibial izquierdo, por lo que los especialistas ya tienen un panorama de los tiempos que le demandaría su recuperación. Y la realidad es que, en primer término, ni Barcelona ni España pueden ser demasiado optimistas.

Así lo señaló el doctor Pedro Luis Ripoll, que fue consultado por Cadena Ser: “Esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser extremadamente precavidos con los plazos de la recuperación. Si la lesión está situada en el vientre muscular, hablamos de un pronóstico más benigno; en cambio, si está situada en la unión del músculo con el tendón o en el propio tendón, la lesión podría ser más grave: mínimo cuatro o seis semanas“.

Y aunque buscó ser cauto, Ripoll apuntó que la presencia de Lamine en Estados Unidos, México y Canadá 2026 realmente corre peligro: “Es muy aventurado hablar en estos momentos sobre si tiene más pinta de rotura o de contractura. En cualquier caso, los seleccionadores como Luis de la Fuente quieren a los jugadores sanos y rodados. Me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial“.

Se esperan los resultados de los chequeos médicos

Este jueves Lamine Yamal se realizará los chequeos médicos correspondientes. Dependiendo de los resultados, tanto Barcelona como España confirmarán cuánto tendrán que esperar para volver a contar con el futbolista. De todas formas, los medios catalanes ya hablan de que es posible que se haya despedido de la temporada.

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En síntesis