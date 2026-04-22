En Italia no se pueden dar el lujo de tomarse un tiempo para asimilar lo que será una nueva ausencia en la Copa del Mundo. Es que ya son tres consecutivas. No estará en Estados Unidos, México y Canadá 2026, así como tampoco estuvo en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por lo tanto, ya acumula 12 años sin participar de la máxima contienda deportiva del planeta.

Por eso, mientras las autoridades debaten a fondo sobre quién será el entrenador que asuma en el cargo que dejó Gennaro Gattuso, el estratega interino, Silvio Baldini, tomó cuatro decisiones drásticas que las aplicará durante la concentración para los partidos amistosos que la Azzurra tendrá que afrontar en junio ante Luxemburgo y Grecia.

Por un lado, ya no habrá habitaciones individuales. Durante la estancia del plantel de la Selección de Italia en Coverciano (la sede de la federación italiana en la ciudad de Firenze) se conformarán grupos de 2 o 3 jugadores por dormitorio. Además, se les aplicarán horarios estrictos y se les exigirá puntualidad para el desayuno.

En tanto que, por el otro, el exmanager del Empoli, Parma y Palermo, entre otros, determinó que el uso del teléfono celular estará totalmente prohibido y habrá pesajes diarios, para tener controlado permanentemente el físico de cada convocado.

Las reformas que plantean los clubes de la Serie A para dar una nueva base a la Selección de Italia

Los clubes de la Serie A, liderados por el presidente de la Liga, Simonelli, elaboraron un manifiesto de 29 puntos centrado en la sostenibilidad económica y el desarrollo del talento local tras los recientes fracasos de la selección nacional. Las prioridades se agrupan en cinco macroáreas que buscan transformar el sistema futbolístico italiano, destacando la solicitud de incentivos fiscales y una burocracia simplificada para la construcción de nuevos estadios.

Entre las medidas más ambiciosas figura la creación de un crédito fiscal para equipos Sub-23 y la reforma del campeonato Primavera, donde se propone eliminar los ascensos y descensos para priorizar la formación de jóvenes talentos sobre los resultados tácticos inmediatos.

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En el ámbito financiero, la liga italiana busca retomar el diálogo con el Gobierno para modificar el “Decreto de la Dignidad”, permitiendo nuevamente la publicidad de apuestas y aplicando un impuesto del 1% sobre el volumen de juego relacionado con el fútbol.

Esta medida podría inyectar aproximadamente 160 millones de euros anuales al sistema, destinados específicamente a infraestructuras y academias juveniles. Además, los directivos abogan por recuperar beneficios fiscales similares al “Decreto de Crecimiento” para atraer estrellas extranjeras y proponen regular la influencia de los agentes, con el objetivo de que la Serie A recupere su estatus como motor político y económico del fútbol italiano.