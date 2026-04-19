A 53 días del Mundial 2026, Alemania pierde a una de sus máximas figuras

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está tan cerca que cualquier situación con los futbolistas puede ser determinante. Tal como sucedió en las últimas horas con Serge Gnabry, delantero del Bayern Munich, que por una lesión muscular quedó prácticamente descartado para lo que resta de la temporada y para el campeonato que se desarrollará en Norteamérica.

Fue el propio club teutón que alarmó respecto a la dolencia del delantero de 30 años, mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial y en sus cuentas de redes sociales, con el que confirmó que lo perderá no solo para lo que resta de la Bundesliga, sino también para la Copa de Alemania (semifinal con Leverkusen) y, sobre todo, para la Semifinal de la Champions League vs. PSG.

”El FC Bayern München deberá prescindir de Serge Gnabry durante un periodo prolongado. El atacante ha sufrido una rotura en los aductores del muslo derecho. Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern”, advirtió el parte médico, que si bien no aclara de cuánto se trata el proceso de recuperación, por lo general, el cuadro descrito, precisa de mínimo 3 meses de inactividad.

En efecto, la Selección de Alemania pierde a uno de sus pilares en la zona ofensiva. Gnabry venía siendo uno de los delantero titulares en el esquema de Julian Nagelsmann, pues así lo demostró el entrenador durante las Eliminatorias de la UEFA, en las que fue parte del once inicidual en los 6 partidos, así como también en los dos amistosos de la fecha FIFA de marzo contra Suiza y Ghana.

El calendario del Bayern Munich que se perderá Serge Gnabry

Serge Gnabry no podrá estar en los últimos partidos de la temporada del Bayern Munich. Por la Bundesliga (en la que es líder absoluto con 76 unidades, 12 más que su principal perseguidor Borussia Dortmund) le quedan 5 partidos: Stuttgart, Mainz 05, Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia. En tanto que por Semifinal de la Copa de Alemania debe enfrentarse al Bayer Leverkusen. Si pasa, definirá la competencia el 23 de mayo ante Stuttgart o Friburgo.

Por otra parte, el delantero tampoco estará disponible para los duelos con el París Saint-Germain correspondientes a la Semifinal de la UEFA Champions League, los días martes 28 de abril y miércoles 6 de mayo. Si avanza, tampoco estará a disposición para la Final de Budapest del 30 de mayo.