Cesc Fábregas se bajó de la chance de ser DT de Italia: ”Sería aburrido”

Apenas se ocasionó la catástrofe en la Selección de Italia con la derrota ante Bosnia y Herzegovina en el Repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el Ministerio de Deporte del país tomó las riendas de la FIGC para generar cambios inmediatos en la conducción de la entidad y para garantizar determinaciones que no estuvieran sesgadas en relación con el al manejo del equipo nacional.

A las horas de la caída de la Azzurra en el Estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica, el organismo que depende del gobierno nacional se encargó de darle salida a Gennaro Gattuso y a su cuerpo técnico (entre los que se encontraba Gianluigi Buffon), para empezar con el casting de entrenadores que intentará dar con el mejor perfil.

La idea era encontrar una solución inmediata, porque la Selección de Italia debe afrontar partidos amistosos en menos de dos meses por la fecha FIFA de junio. Mientras 48 combinados ensayan para el Mundial 2026, Italia debe pensar en iniciar la reconstrucción lo antes posible, ya con vistas a lo que será su presentación en la UEFA Nations League que comenzará en septiembre.

Sin embargo, todavía no hay una resolución. Antonio Conte, Roberto Mancini y Pep Guardiola fueron los nombres que trascendieron como los apuntados, pero con ninguno de momento se llegó a un acuerdo. Por eso, también emergieron otras alternativas como la de Cesc Fábregas, de gran campaña al mando del Como 1907.

No obstante, al ser consultado por esta oportunidad, el español fue categórico para bajarse entre los candidatos: “¿Entrenar a la selección de Italia? Quizás algún día, pero por ahora soy demasiado entrenador. Cuando digo que soy entrenador yo necesito estar en el campo todos los días con los jugadores, con los jóvenes, preparando el partido”.

En ese mismo sentido, para que quede claro que no quiere asumir en la Azzurra, Fábregas, en una conversación que mantuvo con varios medios en la sede de Comité Olímpico Italiano, añadió: ”Trabajar para una selección nacional sería un poco aburrido para mí ahora mismo. En el futuro, cuando sea un poco mayor, quién sabe…”.

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Cesc Fábregas busca meter al Como 1907 en la Champions League

El Como 1907 superó con creces todas las expectativas que se crearon con su irrupción en la primera categoría del fútbol italiano con su ascenso en la temporada 2024/2025. Luego de obtener un valorable décimo puesto en su primera campaña, ahora pelea por un cupo para la Champions League 2026/2027.

De momento se ubica quinto con 58 puntos a dos de la Juventus, el último que está clasificando al certamen continental. Le queda enfrentar al Genoa, Napoli, Hellas Verona, Parma y Cremonese.

En síntesis

Cesc Fábregas rechazó dirigir a Italia por preferir la rutina diaria de los clubes.

rechazó dirigir a Italia por preferir la rutina diaria de los clubes. La FIGC despidió a Gennaro Gattuso tras la derrota ante Bosnia en el Repechaje.

despidió a tras la derrota ante Bosnia en el Repechaje. El Como 1907 suma 58 puntos y compite por clasificar a la Champions League.