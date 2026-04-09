La Selección de Italia no tiene paz. Después de haber perdido por penales con Bosnia y Herzegovina en el Repechaje de la UEFA, quedándose de esta manera afuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, en los medios de comunicación del país en cuestión circuló que los jugadores habían pedido un premio económico en caso de conseguir el pasaje a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En concreto, trascendió que los dirigidos por Gennaro Gattuso (quien dejó de ser el entrenador de la Azzurra una vez consumado el fracaso) solicitaron a la FIGC (federación italiana) una prima de 300 mil euros a cambio de asegurar la participación en el campeonato que se desarrollará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

No obstante, Gianluigi Donnarumma, arquero de la Selección de Italia, desmintió esta versión en una conversación que mantuvo con la señal Sky Sports: “Me dolieron los comentarios sobre las supuestas primas que habríamos solicitado. Como capitán, nunca pedí ni un solo euro a la Selección Italiana”.

En ese mismo sentido, el guardameta del Manchester City reiteró que su objetivo era meramente deportivo para devolver al combinado italiano al certamen que se adjudicó cuatro veces en la historia: ”Nuestro regalo era ir a la Copa Mundial, y no lo conseguimos. Lo que salió a la luz me dolió; repito, nadie pidió ninguna prima”.

Las decepciones que acumula Italia en la Copa Mundial

La derrota con Bosnia fue un capítulo más en la mala racha que la Selección de Italia acumula con la Copa del Mundo. Porque además de haberse quedado afuera de las últimas 3 ediciones del torneo (cayó con Suecia y no pudo participar de Rusia 2018 y perdió con Macedonia del Norte y confirmó su ausencia en Qatar 2022), en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no pudo superar la fase de grupos.

En el campeonato que se disputó en África, en el que hacía la defensa del título que obtuvo en Alemania 2006, empató 1 a 1 con Paraguay y Nueva Zelanda y perdió 3 a 2 con Eslovaquia. Mientras que en el de Sudamérica, a pesar de que venció 2 a 1 a Inglaterra en el debut, fue eliminado al caer 1 a 0 con Costa Rica en la segunda fecha y con Uruguay por el mismo resultado en la tercera.

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En síntesis