Tanto en Italia como en Bosnia se viven horas de tensión total a la espera de lo que será el partido que protagonizarán este martes 31 de marzo, a partir de las 20:45 horas CET en Zenica, por una de las finales del Repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y como si algo le faltara al clima de expectación, el plantel de los ‘Dragones’ denunció a la Azzurra de enviar un espía a su último entrenamiento antes de la cita que tendrán en el Stadion Bilino Polje. Así lo contó el portal bosnio ‘SportSport’, que filmó a un infiltrado grabando con su teléfono celular las indicaciones del entrenador Sergej Barbarez.

Pero lo más llamativo es que se trataba de un soldado italiano de la EUFOR (la misión de la Unión Europea que se encuentra en Bosnia y Herzegovina) el que estaba registrando cada movimiento del ensayo del contrincante de turno del combinado que comanda Gennaro Gattuso. No obstante, en cuanto los locales se dieron cuenta del hecho, la seguridad procedió a retirarlo del predio ubicado en Butimir.

¿Cómo se les filtró? Por empezar, el entrenamiento era abierto a la prensa los primeros 15 minutos. Pasado ese periodo, la idea era que no quedara nadie en los alrededores del campo en el que se llevaba a cabo el entrenamiento, por lo que no fue demasiado difícil identificar al intruso, que además lucía una chaqueta y una bermuda militar con el parche de la bandera de Italia.

Por su parte, la FIGC (federación italiana) no emitió comunicado oficial, pero sí respondió a las consultas de los medios de comunicación cercanos, como la Gazzetta dello Sport que al respecto reportó: ”El sospechoso no era un espía italiano al servicio de la selección nacional, ni tenía vínculos con otras actividades. Se trataba simplemente de un soldado italiano que, por casualidad, se encontraba allí cerca de su base y, al parecer, se detuvo a observar el entrenamiento de Edin Dzeko y sus compañeros”.

Italia y Bosnia y Herzegovina frente a frente por una plaza para el Mundial 2026

La Selección de Italia y Bosnia y Herzegovina chocarán este martes 31 de marzo en el Estadio Bilino Polje de Zenica, por la Final de la Ruta A del Repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El ganador se sumará al Grupo B que ya tiene confirmados como integrantes a Canadá, Qatar y Suiza.

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En síntesis