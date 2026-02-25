Máxima tensión en la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

El partido que el Barcelona y el Atlético de Madrid deben disputar en el Camp Nou por la vuelta de la Copa del Rey añadió un condimento extra. Porque resulta que la Comisión Permanente Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte lo declaró de alto riesgo luego de analizar los correspondientes informes de seguridad.

El encuentro en cuestión, que está fijado por la RFEF para el próximo 3 de marzo a las 21.00 horas de Europa Central, tras esta disposición, contará con un dispositivo reforzado de seguridad por ser especialmente considerado de ”sensibilidad” por parte de las autoridades competentes.

¿Esto qué implica? Que habrá mayores resguardos en la venta de las entradas y que se tomarán medidas de control exhaustivas en todos los accesos al estadio. Además, la policía elaborará un cordón para mantener separada a la afición del Atlético de Madrid de la del FC Barcelona, que estará desparramada en los diferentes sectores del Camp Nou.

Asimismo, el operativo contará con un número mayor de efectivos policiales, similar al que se aplica en la Ciudad Condal cuando se reciben aficiones de Inglaterra o Francia por la UEFA Champions League, en función de pregonar la protección de todos los asistentes.

Barcelona necesita ganar por cinco goles de diferencia para pasar a la Final de la Copa del Rey

Barcelona perdió 4 a 0 ante el Atlético de Madrid la ida de la Semifinal de la Copa del Rey 2025/2026 que se llevó a cabo el pasado jueves 12 de febrero en el Estadio Metropolitano. Los goles del elenco que comanda Diego Simeone los marcaron Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Alvarez.

Ahora, en el duelo de vuelta, los de Hansi Flick, para pegar el salto hacia la Final (vs. Real Sociedad o Athletic Club de Bilbao) tendrán que, como mínimo, lograr un triunfo con cuatro tantos de diferencia en los 90 minutos para forzar la definición al tiempo extra. En caso de persistir la paridad en esa instancia, se procederá a los lanzamientos desde el punto del penal.

Publicidad

Publicidad

ver también Atlético de Madrid se quedaría sin Antoine Griezmann para una posible final de Copa del Rey

ver también Alexander Sorloth desplazó los números de Luis Suárez en el Atlético de Madrid

Vale mencionar que cualquier otro resultado que lo exponga al Atleti por debajo en el marcador por 3 o menos goles, un empate o un triunfo, lo depositará en el duelo definitorio de la competencia pautado para el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla.