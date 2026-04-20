De Dembelé y Alcaraz a Aryna Sabalenka y el PSG: todos los nominados a los Premios Laureus 2026

Los Premios Laureus 2026 ya están aquí. Se viene la gala número 25 de una entrega de premios que cada vez gana más peso a nivel internacional. Madrid será nuevamente la sede de una noche dorada y para entregar diferentes reconocimientos. Ousmane Dembelé, Aryna Sabalenka o Carlos Alcaraz, entre los nominados.

Los Laureus suponen los premios anuales entregados por la Academia Laureus World Sports. Todo esto a los mejores deportistas del mundo durante el año anterior y tanto de forma individual como colectiva. Para muchos se trata de los Oscar del Deporte, ya que incluye a deportistas de todo tipo de categorías. Los jueces serán los 69 miembros de la Laureus World Sports Academy, así como más de 1000 periodistas de 70 países distintos.

Desde el 2000 hemos visto a todo tipo de ganadores. Tiger Wods, Michael Schumacher, Roger Federer, Usain Bolt, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Lionel Messi, Armand Duplantis, Lewis Hamilton o Max Verstappen, algunos de los ganadores de una jornada de total gala. El Palacio de Cristal de Cibeles en Madrid, sede por tercer año consecutivo.

Premio Laureus al Deportista Mundial del Año

Carlos Alcaraz (España, Tenis)

Marc Márquez (España, Motociclismo)

Mondo Duplantis (Suecia, Atletismo)

Tadej Pogačar (Eslovenia, Ciclismo)

Jannik Sinner (Italia, Tenis)

Ousmane Dembélé (Francia, Fútbol)

Dembelé, gran candidato al Laureus tras ganar Champions y Balón de Oro: GETTY

Premio Laureus a la Deportista Mundial del Año

Aitana Bonmatí (España, Fútbol)

Katie Ledecky (EE. UU., Natación)

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU., Atletismo)

Aryna Sabalenka (Tenis)

Faith Kipyegon (Kenia, Atletismo)

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU., Atletismo)

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Equipo Mundial del Año de los Premios Laureus

McLaren F1 Team (Reino Unido)

Oklahoma City Thunder (EE. UU., Baloncesto)

Paris Saint-Germain (Francia, Fútbol)

Selección Femenina de Inglaterra (Fútbol)

Equipo de Europa de la Ryder Cup (Golf)

Selección Femenina de Crícket de India

Premio Laureus a la Revelación Mundial del Año

Lando Norris (F1)

Shai Gilgeous-Alexander (NBA)

Luke Littler (Dardos)

Désiré Doué (Fútbol)

Premios Laureus al Mejor Regreso Mundial del Año

Yulimar Rojas (Venezuela, Atletismo)

Egan Bernal (Colombia, Ciclismo)

Rory McIlroy (Reino Unido, Golf)

Amanda Anisimova (EE. UU., Tenis)

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Premio Laureus al Deportista Mundial del Año con Discapacidad

Gabriel Araújo (Brasil)

Simone Barlaam (Italia)

Catherine Debrunner (Suiza)

Kelsey DiClaudio (EE.UU)

David Kratochvil (Chequia)

Kiara Rodríguez (Ecuador)

Premio Laureus al Deportista de Acción Mundial del Año

Yago Dora (Brasil, Surf)

Kilian Jornet (España, Ultramaraton)

Chloe Kim (USA, Snowboard)

Rayssa Leal (Brasil, Patinaje)

Muchacha Picklum (Australia, Surf)

Tomas Pidcock (Reino Unido, Ciclismo)

Premio Laureus al Deporte para el Bien Social

Gruppo Sportivo Valanga (Italia)

Fútbol Más (Global)

MindLeaps (Global)

Rugby For Good (Hong Kong, China)

Transformación Social TRASO (México)

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