Los 5 clubes con más ganadores del Balón de Oro

Finalmente Paris Saint Germain se mete en la élite de este deporte y no solamente cuando hablamos de la Champions League. La victoria de Ousmane Dembelé en la gala del Balón de Oro cierra una herida en relación con el proyecto de Qatar. Se meten en el selecto grupo de clubes que han contado con al menos con una edición del mejor futbolista del planeta en sus filas bajo la revista France Football. Estas son las 5 entidades que más veces se han quedado con un premio que en este momento ya mira el verano del 2026.

En los años 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019 La ecuación quedó en manos de Barcelona. El conjunto culé se vio enormemente favorecido por la supremacía de la era Lionel Andrés Messi en cuanto al Balón de Oro se refiere y por supuesto por él ascenso de Ronaldinho a inicios del siglo XXI. El único club que en este momento les iguala en cuanto a cantidad de ediciones de se refiere no es otro que su máximo rival.

Real Madrid es la otra gran potencia del viejo continente que llega un total de 12 ediciones del Balón de Oro levantadas por sus futbolistas. Aquí se unen varios nombres de peso donde por supuesto aparece la figura de Alfredo Di Stéfano, Ronaldo Nazario, incluso Fabio Cannavaro e igualmente un Cristiano Ronaldo que por el estadio Santiago Bernabéu levantaría cuatro de sus cinco ediciones. Los años 1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 componen la historia en sí.

El resto del top 5 se lo dividen entre las principales potencias del fútbol italiano y Bayern Múnich. AC Milán, mayoritariamente por su dominio desde finales de la década de los 80 e inicios de los 90, cuenta con un total de 8 ganadores del Balón de Oro. Aquel equipo de Arrigo Sacchi e igualmente el que tuviese Carlo Ancelotti entre 2003 y 2009, hace que se metan en el podio incluso prácticamente dos décadas después de su última gran conquista en el panorama europeo. Marco Van Basten, Ruud Gullit, Kaká o Andriy Shevchenko, parte de la trama.

Pero no son ni mucho menos el único equipo transalpino que cuenta con esta cantidad de decisiones del Balón de Oro. En 1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998 y 2003 Juventus de Turín tocó la gloria un plano individual. Michel Platini, Pavel Nedved y Zinedine Zidane fueron vitales para darle a la Vecchia Signora un lugar de lujo dentro de los clubes que más veces se han quedado con el máximo premio a nivel individual de la historia de este deporte.

PSG, el último club en tener su primer Balón de Oro: GETTY

1970, 1972, 1976, 1980 y 1981 fueron las campañas donde el premio viajó hasta el sur de la Bundesliga alemana. Ahí Bayern Múnich de la mano de nombres más que conocidos como Franz Beckenbauer o Karl-Heinz Rummenigge empezó a escribir en buena parte su historia como un gigante del fútbol europeo. Paris Saint Germain es la última entidad en estrenarse dentro de un panorama de los clubes que al menos una vez en su historia han ganado una edición del Balón de Oro. Los últimos en tener su primera vez no fueron otros que Manchester City con Rodri, Inter Miami con Messi y Borussia Dortmund con Matthias Sammer en 1996.

Los jugadores con más ediciones del Balón de Oro

Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.

Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.

Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.

Ronaldo (2): 1997 y 2002.

Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.

Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.

Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.

