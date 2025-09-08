Didier Deschamps ante la polémica con PSG por la lesión de Ousmane Dembélé: ”No voy a responder más”

El PSG le declaró la guerra a la Federación Francesa de Fútbol, luego de que considerara cierta imprudencia en su proceder ante la convocatoria de Ousmane Dembélé y Desiré Doué, quienes llegaron a la fecha FIFA de septiembre con ciertas molestias y acabaron dando parte de lesionados con su presencia en el encuentro con Ucrania por la primera fecha del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA.

Al respecto, en la previa de lo que será el encuentro de la Selección de Francia contra Islandia en el Parque de los Príncipes, el que tomó la palabra fue Didier Deschamps, quien primero expresó su pesar por las dolencias de sus dirigidos, pero después manifestó su fastidio por las reiteradas consultas que los periodistas le hicieron sobre este tema.

”Lo que pasó, pasó. Estoy triste por Dembélé y Desiré Doué, por supuesto”, comentó en conferencia de prensa este lunes 8. Y agregó: ”Porque perdemos dos elementos importantes para el partido de mañana. Yo lo digo. Hacemos las cosas de manera profesional, como lo hacemos con todos los jugadores, teniendo en cuenta la situación y los sentimientos de cada jugador”.

Asimismo, buscó bajar el tono a la controversia que se generó entre el París Saint-Germain y la federación gala: ”Desgraciadamente, llegó y concierne a dos jugadores del PSG. Para evitar más preguntas así. El PSG no es nuestro rival. Nuestro único adversario es Islandia y es mañana”.

Tras su intento por apaciguar las aguas, siguieron las consultas, por lo que su reacción fue la de aclarar que no quería hablar más del asunto en cuestión: “No voy a responder más preguntas así. No voy a entrar en detalles particulares. Después, cada uno de vosotros puede tener informaciones para cargar. Para repetir lo que digo. Hacemos las cosas de manera concienciada y de forma sistemática. Tenemos conversaciones entre las dos partes. Da igual el club. El protocolo es así. Todos los jugadores se tratan en Clairefontaine. No hice venir a Cherki y Saliba, cuando tuvimos la radiografía de sus lesiones. Venga”.

Para cerrar, remarcó que no va a cambiar su forma de gestionar al combinado nacional de Francia tras el pedido del PSG: “Y luego me llaman el Bayern, el Real Madrid, los hago jugar a ustedes… Soy yo el que tomo las decisiones. Son mis responsabilidades. Cuando ellos juegan a nivel de clubes… Todos tienen ganas de jugar. Es un elemento, las lesiones, esencial para mí para tomar decisiones”.

Didier Deschamps dejará de ser el entrenador de Francia luego del Mundial 2026

Didier Deschamps ya anunció que su ciclo como entrenador de la Selección de Francia culminará con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De esta manera se cerrará un proceso que inició en 2012 y que tuvo como punto más álgido la consagración en Rusia 2018.

