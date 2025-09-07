PSG apunta contra Francia por las lesiones de Ousmane Dembélé y Désiré Doué

La polémica estalló en Francia. Resulta que el París Saint-Germain envió una carta formal a la Federación Francesa de Fútbol para expresar su “profunda preocupación” e “insatisfacción” por las lesiones sufridas por sus jugadores, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, durante la reciente presentación del elenco nacional contra Ucrania.

La carta, dirigida al presidente de la FFF, Philippe Diallo, y a la que tuvo acceso el medio RMC Sport que publicó los detalles de la misma, denuncia que tanto Dembélé como Lucas Hernández fueron convocados y mantenidos en el grupo del equipo nacional a pesar de que su “situación clínica era claramente incompatible con la competición”.

“Este tema fundamental debe abordarse con el mayor rigor, en el interés exclusivo de los jugadores afectados, ya que la situación actual es particularmente preocupante”, añade el comunicado emitido por las autoridades de la institución con base en la capital gala.

Además, el París Saint-Germain critica la “falta de consulta médica” y la decisión de mantener a los futbolistas en la concentración sin un diálogo con el personal de su club. En ese mismo sentido, el conjunto de la capital francesa considera que la práctica actual, basada en el “unilateralismo y la falta de transparencia”, pone en riesgo la integridad física de los protagonistas.

Por otro lado, en el documento, PSG exige a la FFF un cambio inmediato en el procedimiento. En concreto, que se implemente un protocolo de comunicación médica formalizado que garantice un intercambio de información “sistemático, documentado y recíproco”, y solicita que se respete un “principio de precaución” al convocar a jugadores, especialmente a aquellos que vienen de una serie de partidos intensos o que están en tratamiento.

¿Dembélé y Doué se perderán el debut en Champions League?

Todo indica que el París Saint-Germain no podrá contar con Ousmane Dembélé y con Désiré Doué, no solo para el encuentro con el Lens por la Ligue 1 el domingo 5 de septiembre (el primero después de la fecha FIFA), sino que tampoco estarían contra Atalanta en el Parque de los Príncipes el miércoles 17 por la primera jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025/2026.

Publicidad

Publicidad

Encima, el domingo 21 disputarán el Clásico de Francia contra el Olympique de Marsella en el Estadio Velodromo, otro de los compromisos en los que peligra la presencia de los jugadores mencionados.

ver también Kylian Mbappé no dudó en ubicar a Real Madrid como el favorito para ganar la Champions League