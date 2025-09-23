Ni Lamine Yamal ni Dembelé: Messi es el jugador con más participaciones de gol del 2025

Ni Ousmane Dembelé ni Lamine Yamal. En tiempos donde el Balón de Oro tanto divide el planeta fútbol, la figura de Lionel Andrés Messi sigue dejando marcas de peso incluso por encima de sus 38 años de edad. Nadie a lo largo y ancho de la Tierra ha aportado tantos goles en lo que vamos del año 2025 como el argentino. Se sigue preparando para el final de una MLS donde pretende quedarse con el único gran título que le queda por conseguir bajo el manto de Inter Miami.

30 goles y 13 asistencias suma hasta la fecha el futbolista nacido el Rosario a 23 de septiembre del año 2025. Unas sumas que le dejan un total de 43 gritos sagrados entre Miami y la Selección Argentina que nadie puede igualar ni siquiera en el viejo continente. Tampoco viejos rivales como Cristiano Ronaldo se encuentran con semejantes registros a tres meses de que termine un nuevo año calendario. Messi sigue siendo eterno y lo hace de la mano de diferentes registros que parecerían inesperados a estas alturas de su carrera.

Lionel vive momentos claves de un año 2025 donde pretende romper el techo del equipo de David Beckham por los Estados Unidos. Con Javier Mascherano al frente, Messi busca clasificarse a la siguiente ronda de la MLS e igualmente poder ostentar chances concretas de quedarse con el gran título del soccer de Norteamérica. Ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland o incluso Harry Kane aportan tanto desde lo individual en lo que vamos de año como su pierna izquierda.

Todo esto incluso en un año donde Messi ha tenido diferentes dolencias físicas producto de la edad. Nadie es ajeno al paso del tiempo, pero La Pulga ya supera los números de sus dos primeras temporadas con el equipo de Miami y hay que devolverse hasta el año 2021 para encontrar por Barcelona una campaña con semejante registros a estas alturas del año. Ni en París Saint Germain, ni en sus primeros 24 meses al sur de los Estados Unidos de Norteamérica, le vimos en un rendimiento tan alto. Tener la Copa del Mundo tan cerca seguro que motiva.

Messi, el que más goles aporta de todo el 2025:

Antes de que termine el año el argentino tiene como mínimo un total de seis partidos por delante con Inter de Miami y otros cuatro con Argentina. Todo apunta a que llegará a los playoffs de la MLS de la mano de Javier Mascherano y que podría tener hasta un total de 14 batallas oficiales para quedarse con este galardón del máximo aportador de goles de todo el año calendario. La Pulga sigue siendo eterna incluso con 38 años.

Busquets medita dejar a Messi

Fue seguramente la gran noticia de la jornada de este lunes por la ciudad de Miami. El ex centrocampista de Barcelona tiene en este momento contrato hasta fines de año y ni mucho menos una decisión tomada en relación con el futuro. Se espera que Messi renueve su vínculo contractual de manera tajante, pero ni mucho menos que lo hagan todos esos amigos que han viajado desde la capital de Cataluña hasta el sur de los Estados Unidos para acompañarle en su aventura por La Florida.

Busquets puede dejar a Messi en diciembre de este año:

Se dice en este momento también por prensa española que si Sergio Busquets deja el equipo estadounidense no será para jugar en otro destino. Continuar durante otros doce meses junto a Messi o colgar los botines son las únicas dos opciones que se plantean en la cabeza de quien para muchos supone el mejor 5 de todos los tiempos. El tiempo dirá que ocurre e igualmente qué clase de rol le entrega a Javier Mascherano en este final de campaña.

