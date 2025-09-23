El mundo del fútbol tiene un nuevo Balón de Oro con Ousmane Dembélé. La figura del PSG campeón de Champions League ganó el premio superando a Lamine Yamal, quien para muchos aficionados era el máximo aspirante a ganarlo. Ahora se reveló por quién votó Ecuador.

Por Ecuador el encargado de votar es el histórico periodista Patricio Cornejo de gran trayectoria y experiencia en los medios de comunicación. El comunicador finalmente reveló su top 10 para elegir al mejor jugador de la temporada anterior en el fútbol mundial.

Cornejo votó por: Dembélé, Yamal, Salah, Kane, Vitinha, Palmer, Kvaratskhelia Raphinha, Pedri y Mbappe, en ese respectivo orden. Al final, el jugador francés fue el que terminó ganando este galardón y hace historia para su país y también para su club..

El premio del Balón de Oro 2025 no ha dejado de estar en la polémica, ya que para muchos, otras debieron ser las posiciones de algunos jugadores. Un ejemplo, es lo sucedido con Pedri, el jugador español del FC Barcelona no entró ni al Top 10 dejando un escándalo mundial.

ver también ¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales

Tweet placeholder

El Balón de Oro, a diferencia del The Best de la FIFA, no es elegido por los jugadores, sino más bien por periodistas de todo el mundo. De ahí que, año a año exista una gran polémica en torno a las votaciones de los comunicadores de cada país.

Publicidad

Publicidad

ver también Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal

El top 10 del Balón de Oro 2025

Después de contar todos los votos del Balón de Oro 2025, así quedó el top 10 de los jugadores:

1. Ousmane Dembélé

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Mohamed Salah

5. Raphinha

6. Achraf Hakimi

7. Kylian Mbappé

8. Cole Palmer

9. Gianluigi Donnarumma

10. Nuno Mendes

Los ecuatorianos ausentes en el Balón de Oro 2025

Para muchos los grandes ausentes de la gala del Balón de Oro 2025, fueron los dos jugadores ecuatorianos Moisés Caicedo y William Pacho, campeón del Mundo y de Champions League, respectivamente. Ambos futbolistas no entraron ni entre los 30 nominados.

Encuesta¿Para ti cuál era el mejor jugador de la temporada? ¿Para ti cuál era el mejor jugador de la temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad