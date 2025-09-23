Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

Este fue el voto de Ecuador para el ganador del Balón de Oro 2025

Así votó el periodista de Ecuador al ganador del Balón de Oro 2025.

Por Jose Cedeño Mendoza

Así votó Ecuador para el Balón de Oro 2025
© @dembouz/ Edit BVAsí votó Ecuador para el Balón de Oro 2025

El mundo del fútbol tiene un nuevo Balón de Oro con Ousmane Dembélé. La figura del PSG campeón de Champions League ganó el premio superando a Lamine Yamal, quien para muchos aficionados era el máximo aspirante a ganarlo. Ahora se reveló por quién votó Ecuador.

Por Ecuador el encargado de votar es el histórico periodista Patricio Cornejo de gran trayectoria y experiencia en los medios de comunicación. El comunicador finalmente reveló su top 10 para elegir al mejor jugador de la temporada anterior en el fútbol mundial.

Cornejo votó por: Dembélé, Yamal, Salah, Kane, Vitinha, Palmer, Kvaratskhelia Raphinha, Pedri y Mbappe, en ese respectivo orden. Al final, el jugador francés fue el que terminó ganando este galardón y hace historia para su país y también para su club..

El premio del Balón de Oro 2025 no ha dejado de estar en la polémica, ya que para muchos, otras debieron ser las posiciones de algunos jugadores. Un ejemplo, es lo sucedido con Pedri, el jugador español del FC Barcelona no entró ni al Top 10 dejando un escándalo mundial.

¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales

ver también

¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales

Tweet placeholder

El Balón de Oro, a diferencia del The Best de la FIFA, no es elegido por los jugadores, sino más bien por periodistas de todo el mundo. De ahí que, año a año exista una gran polémica en torno a las votaciones de los comunicadores de cada país.

Publicidad
Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal

ver también

Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal

El top 10 del Balón de Oro 2025

Después de contar todos los votos del Balón de Oro 2025, así quedó el top 10 de los jugadores:

  • 1. Ousmane Dembélé
  • 2. Lamine Yamal
  • 3. Vitinha
  • 4. Mohamed Salah
  • 5. Raphinha
  • 6. Achraf Hakimi
  • 7. Kylian Mbappé
  • 8. Cole Palmer
  • 9. Gianluigi Donnarumma
  • 10. Nuno Mendes 

Los ecuatorianos ausentes en el Balón de Oro 2025

Para muchos los grandes ausentes de la gala del Balón de Oro 2025, fueron los dos jugadores ecuatorianos Moisés Caicedo y William Pacho, campeón del Mundo y de Champions League, respectivamente. Ambos futbolistas no entraron ni entre los 30 nominados.

Encuesta

¿Para ti cuál era el mejor jugador de la temporada?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
El Capwell seguirá sancionado pese a un intento desesperado de Emelec
Fútbol de Ecuador

El Capwell seguirá sancionado pese a un intento desesperado de Emelec

¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales
Fútbol de Ecuador

¡Escándalo en Ecuador! Jugadores de un grande de LigaPro estarían involucrados en apuestas ilegales

Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal
Fútbol de Ecuador

Mikel Arteta revela qué lesión tiene Piero Hincapié en Arsenal

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones
Fútbol de Ecuador

Alarma en LigaPro: Seleccionado ecuatoriano es víctima de extorsiones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo