El Al Hilal se quedó afuera de la Liga de Campeones de la AFC 2025/2026. Cayó en los Octavos de Final por penales ante el Al Sadd de Qatar tras empatar 3 a 3 en el tiempo regular y en el alargue. Eso quiere decir que Darwin Núñez terminó su temporada un mes y medio antes.

¿Por qué motivo? Porque el club saudí decidió quitarle al delantero uruguayo su cupo como extranjero en la Liga Pro para anotar a Karim Benzema, el refuerzo que el equipo que comanda el italiano Simone Inzaghi fue a buscar en el mercado de pases de principio de año.

En conclusión, Darwin Núñez se presentará en la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sin partidos oficiales en los dos meses previos a lo que será el debut en el torneo, pautado para el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

El exatacante del Liverpool, en lo que va del año, participó de tan solo 10 partidos de 22 que tuvo el Al Hilal entre diferentes competencias. A esos le sumó los dos amistosos que afrontó con la Celeste en la fecha FIFA de marzo, uno ante Inglaterra en el Estadio de Wembley y el otro frente a Argelia en el Juventus Stadium de Turín.

Lo único que le dará algo de rodaje a Núñez antes de la cita mundialista serán los amistosos de la fecha FIFA de junio, periodo en el que los comandados por Marcelo Bielsa podrán ensayar, posiblemente en Norteamérica, frente a dos rivales todavía a definir.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Uruguay compartirá el Grupo H de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Arabia Saudita (lo enfrentará el 15 de junio en Miami), Cabo Verde (21/6 también en la ciudad de la Florida) y España (26/6) en el Estadio Akron de Guadalajara. Si sale primero o segundo se enfrentará al segundo o primero del Grupo J que conforman Argentina, Argelia, Austria y Jordania.