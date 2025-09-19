Alarmas en PSG: “Luis Enrique tiene la ilusión de volver al Barcelona”

Tanto Paris Saint Germain como Barcelona ganaron en su estreno de la Champions League. Todo mientras el segundo compromiso de ambas entidades y dónde tendrán que medir fuerzas por la capital de Cataluña se asoma. La prensa más cercana al conjunto culé tira avisos contundentes al vigente campeón de la Copa de Europa y donde se deja en claro que Luis Enrique algún día tiene el deseo de volver a la que siempre ha sido su casa.

“La tentación culé de Luis Enrique…El técnico del PSG mantiene su ilusión por volver algún día a entrenar al Barça…No es ajeno a la actualidad del Barça y es muy consciente de que el club entra en año electoral, una circunstancia que podría ayudarle en su deseo de volver algún día al banquillo culé”, dicta Diario Sport en Cataluña alrededor de una trama que apunta a las elecciones del año que viene. De momento eso sí, por Francia no temen.

Recordemos que Luis Enrique es historia viva del Barcelona tanto dentro como fuera del césped. Hablamos de un jugador que a finales del siglo XX abandonaba Real Madrid de manera directa para ponerse la camiseta del Barcelona. Por el conjunto culé disputaría 333 partidos de marcaría un total de 115 goles en épocas de vacas flacas. Como entrenador, fue el último en conseguir la Copa de Europa para el equipo blaugrana y el creador de la que para muchos supone la mejor delantera de todos los tiempos con Lionel Andrés Messi junto a nombres como Luis Suárez o Neymar.

Solamente el desgaste provocó la salida de una estratega que desde el 2014 hasta el 2017 fue el máximo responsable de Barcelona. Un equipo al cual ya había dirigido en cuanto a su filial se refiere y por la tercera categoría del fútbol español prácticamente una década antes. Durante su paso por el banquillo del Camp Nou, dirigió en un total de 181 ocasiones y donde apenas perdió 21 partidos para ganar otros 138. Ni siquiera Pep Guardiola llegó a su 80.29% de efectividad en cuanto a puntos se refiere. Logró levantar hasta nueve títulos donde repetimos que destaca el triplete de la temporada 2015.

Luis Enrique, el último DT en ganar la Champions con Barcelona: GETTY

La prensa catalana habla de un deseo que veremos si en un futuro puede cumplirse. Luis Enrique de momento tiene contrato con Paris Saint Germain hasta como mínimo el 30 de junio del año 2027 y el apoyo total de una directiva con la cual pudo romper la maldición europea del conjunto de la capital francesa. Se le entiende como el líder que le faltaba a un equipo que ha sido construido bajo su figura y donde desde la marcha de Kylian Mbappé, le entregaron todos los poderes del plantel de primer equipo. Eso sí, muchos de quienes le conocen como jugador y entrenador en España, afirman que en su cabeza está algún día volver a ponerse al frente de la banda del Camp Nou.

