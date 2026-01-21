El Arsenal se afianza como el máximo candidato para ganar la Champions League 2025/2026. Es el único equipo de la Fase de Liga que tiene puntaje ideal. Siete sobre siete: 2 a 0 al Athletic Club de Bilbao, 2 a 0 al Olympiacos, 4 a 0 al Atlético de Madrid, 3 a 0 al Slavia Praga, 3 a 1 al Bayern Munich, 3 a 0 al Brujas y el más reciente, el 3 a 1 al Inter de Milán.

Y sobre el cruce más reciente que se llevó a cabo en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro, el que opinó fue Cristian Chivu, estratega del Nerazzurro, que se mostró impresionado por el ritmo y el rendimiento de los jugadores comandados por Mikel Arteta. “Fueron más fuertes en velocidad, técnica, intensidad y segundas jugadas”, comentó el rumano en conferencia de prensa.

En esa misma línea, reconoció: “Cuando te rodean, significa que tienen calidad, capacidad para atacar tu área, calidad técnica y ritmo. Hicimos una buena primera parte; incluso pudimos habernos adelantado con el 1 a 0, pero las incidencias cambian los partidos. Luego tuvimos mala suerte. En la segunda parte, el Arsenal aumentó su nivel de humildad porque había sido un poco presuntuoso en la primera parte”.

Además, Chivu manifestó que en la Serie A no hay equipos de la clase del Arsenal: “Me impresionó más que cualquier otro equipo: su juego siempre es preciso, sus toques y decisiones también. Saka crea muchos problemas en el uno contra uno. Intentamos mantenernos en el partido, y cuando ganamos algunas entradas, llegamos fácilmente al área, pero eso se debe a la calidad del Arsenal. No hablaré de cuánto gastaron porque sonaría demasiado banal o me quejaría… La Premier League es la mejor; en Italia no estamos acostumbrados a ciertas jugadas. Pero estamos intentando seguir creciendo gradualmente: es importante mantener nuestra convicción”.

Arsenal cierra su primera fase con el Kairat

El Arsenal cerrará su participación en la primera fase de la Champions League el próximo miércoles 28 de enero contra el Kairat en el Emirates Stadium, un duelo que no se presenta como una complejidad para los dirigidos por Mikel Arteta, por lo que lo más probable -si bien los partidos hay que jugarlos- es que el equipo de Londres culmine con puntaje ideal.

En ese mismo sentido, será uno de los equipos que avanzará a los Octavos de Final de manera directa, al igual que los otros competidores que se ubiquen en los otro 7 primeros puestos. Luego entre el 9 y el vigesimocuarto habrá emparejamientos para que definan en una ronda de Play Off las ocho plazas restantes para los Octavos de Final.

