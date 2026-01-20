Copa Africana: acusan a Sadio Mané y Achraf Hakimi de arreglar el penal de Brahim Díaz

La Final de la Copa Africana de Naciones tuvo una situación que marcó un quiebre en la definición del título. Fue el penalti que, tras intervención del VAR, sancionó el árbitro congoleño Jean-Jacques Ngambo Ndala a favor de Marruecos y en contra de Senegal, sobre el final de los 90 minutos regulares, por un leve agarrón en el área a Brahim Díaz.

Acto seguido, los futbolistas de Senegal, por pedido de su entrenador Pape Thiaw, se retiraron del campo de juego. Cuando los convencieron de regresar, se vieron varias conversaciones entre los futbolistas, de los cuales, ahora, con el resultado puesto, se sacan todo tipo de conjeturas. Es que el lanzamiento de Brahim generó cierta suspicacia en los aficionados marroquíes que creen que pudo haber existido un arreglo.

El primer indicio que exponen desde varios medios del país que fue anfitrión de la Copa Africana de Naciones, fue la postura del portero Édouard Mendy, a la cual consideran que no fue mera intuición, sino exceso de información de dónde iba a ir dirigido el remate. El senegalés se quedó parado y simplemente debió embolsar el balón.

Pero conforme fueron pasando las horas circularon cada vez más imágenes de los momentos previos a reanudarse el juego, en un momento en el que el estadio era un verdadero caos, por las disputas entre los protagonistas y las peleas que se estaban suscitando entre los hinchas e incluso entre los periodistas en la tribuna de prensa.

En ese sentido, el portal marroquí DM Sport, publicó una secuencia en la que se los ve a Achraf Hakim y Sadio Mané conversando y a Brahim Díaz sumándose a la charla, justo en los instantes previos a hacerse cargo del lanzamiento desde los 12 pasos. Este episodio lo apuntan como la negociación que se dio para acordar que el mediocampista del Real Madrid envíe su ejecución al medio de la portería.

Las especulaciones de la conversación entre Achraf Hakimi y Sadio Mané

”La secuencia de acontecimientos plantea varias preguntas: ¿Negociaciones secretas? Las imágenes muestran a Hakimi y Díaz hablando al oído de Sadio Mané mientras sus compañeros aún estaban en el vestuario, como si negociaran el regreso de los jugadores senegaleses al campo. Justo antes del disparo, se puede ver a Sadio Mané susurrando al oído de Edouard Mendy mientras hace gestos, aparentemente indicando la intención de los marroquíes de no marcar”, es el texto del medio citado, con el que apunta directamente al jugador del PSG y al del Al Nassr de coordinar el penalti.

Y agregó: ”Al fondo de Brahim Díaz, quien aparece en primer plano y listo para disparar, se ve a un jugador senegalés gritando con seguridad. Leyendo sus labios, se puede leer: “¡No es gol! ¡Va a fallar!”. Finalmente, tras la parada de Mendy a un penalti a lo Panenka (una jugada muy arriesgada en ese momento del partido), los jugadores senegaleses se recompusieron de inmediato. Normalmente, semejante situación debería haber provocado una explosión de alegría y felicitaciones para el portero, pero no ocurrió nada parecido”.