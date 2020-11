25 famosos y celebridades que son aficionados del Barcelona

De los clubes más ganadores del mundo, con mayor cantidad de seguidores a nivel internacional y con un palmarés interminable de títulos, Barcelona es considerado uno de los equipos más grandes del planeta y, por todas estas razones, contar con famosas personalidades que confesaron su amor eterno por sus colores.

Es así que aquí te ofrecemos un listado de la mayoría de las figuras que son fanáticos del conjunto catalán o que alguna vez vistieron la camiseta más linda de España.

25. Andreu Buenafuente (humorista)

Andreu Buenafuente se lo vio muchas veces en el Camp Nou. Fuente: @buenafuente

El famoso humorista español Andreu Buenafuente expresa su fanatismo por el Fútbol Club Barcelona cada vez que puede y se lo divisa, en varias ocasiones, viendo al primer equipo en la platea del Camp Nou.

Este año, apenas comenzó la actual temporada y con la situación de Lionel Messi sellada con su permanencia en el culé, el reconocido comediante realizó un monólogo en referencia a la petición del argentino de salir del equipo catalán en medio del verano europeo.

24. Andrea Duro (actriz)

Una de las actrices más famosas que confesó ser hincha culé. Fuente: @andreaduro

Al igual que su amiga Irene Junquera, hincha de Real Madrid, la actriz Andrea Duro también demuestra su pasión por el fútbol y por el elenco catalán a flor de piel.

En 2016, previo a rodar la película llamada "La Catedral del Mar", Duro realizó una producción de fotos junto a la mencionada periodista y ambas realizaron un pronóstico de cómo veían a los dos conjuntos más poderosos de España aquella liga.

23. Arnold Schwarzenegger (actor)

El actor posando con una camiseta que lleva su apellido. Fuente: @schwarzenegger

Con motivo de la celebración de la Arnold Classic Europe de culturismo, el talentoso ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger visitó las instalaciones del Barcelona en 2016 , saludó a los jugadores y se llevó una camiseta firmada por todos ellos.

Esa jornada, se lo pudo ver feliz, sonriente y de buen humor, ya que, además del tangible obsequio, pudo sacarse fotos con los mediocampistas Sergio Busquets y Javier Mascherano, y charlar un rato con el delantero brasilero Neymar Júnior.

22. Marc Márquez (moticiclista)

El deportista en el Camp Nou tras un abrazo con Messi. Fuente: Getty Images

De Lérida para el mundo, el motociclista ibérico Marc Márquez ganó 8 mundiales de la disciplina, participó en las categorías cc 125 y Moto 2 previo a su último ascenso a la máxima división, el Moto GP, en la cual siempre hizo podio desde 2010 hasta hoy.

Luego de un año para el olvido por el coronavirus y su operación a mitad de año, el deportista español dio su opinión, en tono de burla, sobre el futuro de Lionel Messi: "Lo veo como compañero y futuro reemplazo mío en el Repsol Honda Team para 2021".

21. Sebastian Vettel (piloto)

El reconocido piloto de Fórmula 1 junto con Pedro y Busquets.

Fuente: Getty Images

De modo sorpresivo, el 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1 con la escudería Ferrari Sebastian Vettel se dio una vuelta por un entrenamiento del plantel profesional del Barcelona en 2017 tras competir el anterior fin de semana en el Gran Premio de Catalunya.

El amante del deporte motor por excelencia tuvo la suerte y el honor de sacarse una foto junto con el volante central Sergio Busquet y el delantero Pedro Rodríguez. Previo a ese episodio, Vettel había asistido con su novia Hanna Parter a un partido en el Camp Nou que terminó en goleada a favor del local en 2012.

20. Tiger Woods (golfista)

El mejor golfista del mundo siempre confesó su amor por Barcelona. Fuente: @tigerwoods

Luego de un Barcelona - Real Madrid disputado en Miami en 2017, el golfista norteamericano Tiger Woods se fotografió de manera amistosa con el tridente de aquel duelo (Messi, Suárez y Neymar) y vestido con la camiseta oficial del clásico.

"Gracias Messi y Suárez por conocer a mis hijos y a sus mejores amigos", afirmó el estadounidense en su cuenta personal de Twitter instantes posteriores al encuentro con el trío delantero del elenco blaugrana.

19. Pau Gasol (basquetbolista)

El excelso basquetbolista acompañado por Iniesta en una visita al entrenamiento.

Fuente: @fcbarcelona

Confeso hincha del Fútbol Club Barcelona, el basquetbolista español Pau Gasol estuvo muy cerca de fichar con el primer equipo catalán de su disciplina a mitad de este año, pero la chance quedó totalmente descartada, como así también la posibilidad de que su hermano Marc también arribe a tierras ibéricas.

Su cercana relación con su ex compañero en Lakers, Kobe Bryant, también se debió en parte a su fanatismo por el glorioso conjunto de la ciudad condal, al cual va a observar y alentar al Camp Nou cada vez que su trabajo como deportista le permite un tiempo libre.

18. One Direction (banda musical)

Dos de los cinco integrantes de la famosa banda son hinchas culés. Fuente: @fcbarcelona

Parte del grupo británico One Direction estuvo presente en el Camp Nou, al cual tuvieron acceso exclusivo al campo de juego, en 2014. Antes de un concierto que hicieron ese año en Barcelona en medio de una gira, un par de músicos del quinteto se puso la camiseta del 5 veces campeón europeo y recorrieron las instalaciones de la cancha.

Louis Tomlinson y Niall Horan fueron los dos que finalmente realizaron el famoso tour turístico por el coqueto estadio blaugrana, tal como lo habían hecho años atrás por La Bombonera de Buenos Aires, propiedad del Club Atlético Boca Juniors.

17. Justin Bieber (cantante)

En 2016, Justin Bieber pudo entrenar con el primer equipo del elenco catalán.

Fuente: @justinbieber

En medio de una gira por España hace 4 años, el talentoso vocalista Justin Bieber contó con el honor y el placer de entrenar un rato con Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Júnior en la Ciudad Deportiva del Barcelona.

Jueguitos, remates desde el punto penal y sonrisas con su amigro brasilero fueron algunos de los lindos momentos que la joven estrella compartió en su tiempo libre, además de ir a comer con él y Rafinha a un famoso restaurante de la ciudad condal esa noche.

16. Lewis Hamilton (piloto)

El actual campeón del mundo de Fórmula 1 tiene devoción por el elenco español.

Fuente: @lewishamilton

"¡Visca el Barca! Soy fan de Messi". De esta manera, el 7 veces campeón mundial (y record absoluto) de Fórmula 1 Lewis Hamilton siempre admiró al rosarino y al club donde se desempeña desde 2004 como profesional.

Tan fanático y seguidor es el piloto inglés, que el club culé le entregó una camiseta con su apellido escrito atrás y lo felicitó vía redes sociales cuando obtuvo su séptimo campeonato de la máxima categoría del automovilismo, ambos hechos en 2020.

15. Jorge Lorenzo (ex motociclista)

El ex motociclista también confesó su admiración y fanatismo por el Barca.

Fuente: Getty Images

Como fiel seguidor del Barcelona, el retirado motociclista español Jorge Lorenzo corrió en 2009 con una moto ploteada con los colores blaugranas en el Gran Premio de Catalunya con su equipo Yamaha Fiat.

Además del rodado, el piloto compitió aquel día con el casco y mono también pintados de azul y rojo, sumado al escudo de la nombrada institución. Previo a esa carrera, Lorenzo se expresó así: "¡Yo estuve en Roma para ver la final de la Champions y la victoria del Barca fue como un sueño! Estoy muy feliz de demostrar así mi apoyo al FC Barcelona".

14. Hardwell (DJ)

El exitoso DJ a nivel mundial en una foto que nunca olvidará: con Messi.

Fuente: @fcbarcelona

En pleno 2015, el exitoso DJ Hardwell dijo presente en la segunda edición del Barcelona Beach Festival de música electrónica en plena playa catalana, la del Fórum, y el Fútbol Club Barcelona lo acompañó.

Junto a los músicos David Guetta, Axwell & Ingrosso y Martín Garrix, el disc jockey en cuestión utilizó la camiseta culé durante todo el show para demostrar su evidente amor por el elenco barcelonista.

13. Magic Johnson (ex basquetbolista)

El ex integrante del Dream Team de 1992 también recibió una camiseta con su nombre completo. Fuente. @fcbarcelona

Uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto a nivel mundial, Magic Johnson, ha manifestado en reiterados momentos su devoción y amorío real para con la institución de la ciudad condal.

El ex basquetbolista de Los Ángeles Lakers ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, junto su colega y coterráneo Michale Jordan, además de 5 campeonatos NBA con la franquicia californiana.

12. Anthony Kiedis (cantante)

El maravilloso cantante con el exquisito jugador Neymar Júnior. Fuente: @fcbarcelona

El fabuloso cantautor de la mítica banda Red Hot Chilli Peppers Anthony Kiedis tuvo la chance de visitar una práctica del plantel profesional de Barcelona en 2016 y sacarse una foto junto con el delantero brasilero Neymar.

Acompañado de su hija Everly, el vocalista fueron los únicos privilegiados de presenciarla porque dicho entrenamiento se llevó a cabo a puertas cerradas para el público en general y para la prensa.

11. José Luis Zapatero (político)

El político ibérico siempre le juró amor eterno a la institución blaugrana.

Fuente: Getty Images

El ex presidente español estuvo innumerables ocasiones en el palco de honor del Camp Nou acompañando a su querido club Barcelona junto a personalidades del mundo de la política y del fútbol.

En su declaración "soy bastante leal al FC Barcelona" se resume el costado futbolero de una persona que es más conocida por su etapa como jefe de estado ibérico que por su sentimiento futbolero blaugrana.

10. Andrea Huisgen (modelo)

La modelo Huisgen es otra de las fanáticas famosas y así lo demuestra.

Fuente: @andrea_huisgen

Para el viaje a Miss Universo 2012 en Las Vegas, la modelo Andrea Huisgen partió rumbo a dicha ciudad con una remera del Barcelona en su equipaje recordando y evidenciando su sentimiento por el conjunto catalán.

En aquella gala donde se distinguió a la mujer más bella del mundo, la camiseta firmada por todos los jugadores del plantel dirigido por Tito Vilanova se subastó con fines benéficos.

9. Andrés Velencoso (modelo)

El reconocido modelo en una de sus visitas al Camp Nou. Fuente: Getty Images

"Soy barcelonista hasta la médula" , confirmó contundentemente el modelo español Andrés Velencoso, quien se lo pudo visualizar varias veces en las tribunas del estadio del Barcelona viendo a su equipo por liga y copa local.

Muy activo en las redes sociales, la figura de la actuación demuestra su sentimiento blaugrana previo a los partidos oficiales con un hincha muy especial para él: su perro.

8. Ranbir Kajoor (actor)

El actor indio en una visita al estadio catalán más que especial para él.

Fuente: @fcbarcelona

De familia cineasta, el actor indio Ranbir Kajoor estuvo de paso por el Camp Nou en 2011 y tuvo el privilegio de recorrer las instalaciones que cualquier fanático desea pisar.

Con más de una década de trayectoria, el también cantante afirmó que su devoción culé nació debido al Dream Team dirigido por Jospe Guardiola desde 2008 a 2012, el cual obtuvo 14 campeonatos sobre 19 posibles.

7. Auronplay (youtuber)

El youtuber recibiendo una reliquia en manos del ex presidente del club.

Fuente: @fcbarcelona

El reconocido youtuber rotulado Auronplay ha reflejado su verdadero amorío en varias oportunidades por el Fútbol Club Barcelona, más allá de haber tenido un problema con el ex presidente Josep Bartomeu en 2019: el ex mandamás culé lo denunció en septiembre de ese año por haberlo insultado y llamarlo Nobita, protagonista del dibujo animado Doramenon.

3 meses después, en diciembre pasado, hicieron las pases y la reconciliación llegó: la foto de ambos con la camisera como obsequio para el experto en YouTube justificó que sus diferencias personales quedaron en el pasado.

6. Bill Gates (informático)

El creador de Windows también dejó ver su fanatismo en público. Fuente: Getty Images

El vínculo del genio y empresario Bill Gates con Barcelona no es solo sentimental: antes del Mundial de Clubes 2015 en Japón, el informático se reunió con el presidente Bartomeu en Tokio para oficializar el proyecto entre la Fundación FCB y la Bill & Melinda Gates Foundation contra la pobreza extrema.

La unión de ambas fundaciones data de 2011, momento en el cual ambas instituciones lucharon para erradir al polio, pero las 700 millones de personas, en condiciones de indigencia, torcieron el rumbo de la mencionada idea madre.

5. Ferrán Adriá (cocinero)

El fenomenal cocinero español es un fiel seguidor de Barcelona. Fuente: @ferranadria

Al igual que Serrat, el exitoso cocinero Ferrán Adriá también lleva los colores de Barcelona en la piel y esta frase lo evidencia claramente: "Mi primer recuerdo es un partido que gana Barcelona al Granada 5 a 0. Era el debut de Johan Cruyff. Mi familia siempre ha sido muy culé".

Y siguió recalcando su amor por el elenco barcelonista con una gran anécdota futbolística en 1976: "Fui a La Masía para hacer las pruebas. Entonces jugaba al fútbol. Probé pero no di el nivel, me vieron pero no me escogieron. Casi, casi, pero no".

4. Snoop Dogg (rapero)

El rapero cantando en un show con la camiseta del FCB puesta. Fuente: Getty Images

Declarado fiel seguidor del Barcelona, el rapero Snoop Dogg lo confesó, de esta manera y previo al Festival Cruilla, en 2013: "Aviso a todos mis fans españoles, y mis amigos de Barcelona, especialmente a los del FC Barcelona, ya sabeis de qué os hablo..., para que vengais a la fiesta conmigo".

Antes de dicha exhibición, había actuado en el escenario en Santiago de Chile con la camiseta del futbolista Alexis Sánchez y en París con la del campeón del mundo Thierry Henry.

3. Joan Serrat (músico)

El famoso cantante catalán es fan blaugrana y del Camp Nou desde pequeño.

Fuente: Getty Images

Si hay un personaje icónico y representativo de este listado que está ligado al Barcelona desde todo punto de vista, ese es, sin lugar a dudas, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat.

Nacido en Catalunya, el ya veterano ibérico paseó su reconocible voz por el Camp Nou en alguna oportunidad y, cada vez que pudo, siempre recalcó su amor por los colores blaugranas desde su niñez hasta la actualidad.

2. Lady Gaga (cantante)

La extraordinaria cantante con la casaca culé en uno de sus shows multitudinarios.

Fuente: @ladygaga

En 2012, la famosa cantante Lady Gaga vistió un buen rato la camiseta blaugrana frente a sus seguidores en medio de un show que brindó en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La confesión pública de su sentimiento por el conjunto culé coincidió justamente el mismo fin de semana que se jugó el super clásico español ante Real Madrid: su recital se produjo un día antes del máximo duelo español en octubre de aquel año.

1. Kobe Bryant (ex basquetbolista)

Don potencias se saludan: Ronaldinho y Black Mamba. Fuente: Getty Images

"Mi jugador favorito era Rijkaard, un gran centrocampista. Es un orgullo poder presenciar un entrenamiento del Barcelona", comentó el ex basquetbolista norteamericano en una de sus pocas visitas a la ciudad condal en el siglo 21.

