Mientras festeja la renovación de Luis Suárez, Inter Miami de Messi va por el portero del año en la MLS

Inter Miami no solamente trabaja en estas fechas alrededor de la renovación de Luis Suárez. A lo largo de las últimas horas se ha desvelado la necesidad de reforzar una portería donde no solamente los nombres de Óscar Ustari o Rocco Ríos Novo bastan para reforzar una línea quedado para todo tipo de cambios en las filas de Javier Mascherano. Se busca al mejor guardameta de la última temporada en la MLS.

Tom Bogert y The Athletic señalan a Dayne St.Clair. Canadiense de 28 años y activo de Minnesota United hasta hace no mucho, sería el principal objetivo del equipo de Messi para la próxima temporada en cuanto a la portería se refiere. Un internacional que disputará la Copa Mundial de selecciones de la FIFA la temporada que viene y que viene de quedarse con el galardón después de un curso donde apenas recibió 30 goles. Sería el apuntado para el arco.

En caso de que la operación siga adelante tendrá que ocurrir en un contexto más que favorable para la institución de divido de campo. Dayne St.Clair se encuentra libre después del final de su contrato por Minnesota y espera por nuevas ofertas de cara a un primer semestre del año 2026 donde buscará prepararse de la mejor manera posible para representar a Canadá en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. En Miami no dudan que es el camino para revalidar la MLS.

“Hace siete años fui seleccionado aquí, con mi sueño de ser profesional finalmente hecho realidad. El camino desde entonces tuvo sus pruebas y tribulaciones, pero estoy orgulloso de la persona y el jugador en que me convirtieron esas experiencias. Gracias a mis compañeros, entrenadores, héroes anónimos y a quienes nos apoyaron en cada paso. Disfruté competir con todos ustedes. Representar a esta comunidad dentro y fuera del campo fue una verdadera alegría, y aunque nunca levantamos un trofeo juntos, espero haberlos hecho sentir orgullosos. Atesoraré los momentos que creamos mucho más allá de mi carrera. Les deseo lo mejor en el futuro. Vuelen alto. Gracias”, comentaba el propio Dayne St.Clair sobre su salida de una entidad donde se hizo un nombre en toda la MLS.

Dayne St.Clair

Logró 10 porterías a cero en todo 2025. Tuvo 113 atajadas en total y un 77% en las acciones donde se le pidió intervenir. Hablamos de una de las mejores actuaciones de un portero en toda la historia de la MLS, así como de un activo para el mercado de fichajes donde Messi e Inter Miami habrían dado el primer paso para su fichaje. Sergio Reguilón recordemos, ya se encuentra incorporado por la entidad.

Miami festeja la renovación de Luis Suárez

17 goles y 17 asistencias en los 50 partidos sumó el uruguayo en una aventura del 2025 donde finalmente pudo sumarse a la mayor hazaña del proyecto de David Beckham. El charrúa seguirá por otros 12 meses en un club donde la también permanencia de Messi se hace vital para entender el camino que tomará la institución en cuanto a conformación de plantel se refiere.

“Inter Miami CF anunció hoy que el legendario delantero Luis Suárez ha firmado un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS)…La vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que el Inter Miami consiguiera su tercer y cuarto título al ganar el Campeonato de la Conferencia Este y la Copa MLS”, reflexiones del club alrededor de una operación entendida por todos más allá de lo futbolístico y que también va de la mano con mantener el nivel competitivo del vestuario.

