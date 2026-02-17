Continúan las repercusiones por lo que fue la polémica derrota del FC Barcelona contra el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi este lunes 16 de febrero. El elenco de Hansi Flick cayó 2 a 1 con el conjunto de Míchel, y de esa manera retrocedió al segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Ahora, el líder es el Real Madrid, que el sábado venció 4 a 1 a la Real Sociedad.

Pero la noticia principal no es esa, sino todo el revuelo que se armó por una secuencia que, claramente, habría cambiado el marcador que decretó el traspié del Blaugrana si el arbitraje hubiese actuado. Porque en el inicio de la jugada del segundo gol del Girona —que fue a los 86 minutos— hubo falta de Claudio Echeverri a Jules Koundé. El argentino pisó al francés, pero como ni el árbitro ni el VAR lo percibieron, la acción continuó con normalidad.

Conforme pasaron las horas, diferentes protagonistas opinaron al respecto. Entre ellos, Raphinha, quien mediante un escrito publicado en su cuenta oficial de Instagram, expresó su descontento por lo que, en definitiva, siente como disparidad por parte del arbitraje a disposición del campeonato de la primera división del fútbol de España.

“Tenemos muchas cosas que mejorar, pero no somos los únicos. Es muy difícil jugar cuando las reglas son diferentes según te favorezcan o no, pero si tenemos que jugar contra todos para ganar, no hay problema. Lo haremos. ¡Viva el Barça para siempre!”, manifestó el delantero brasileño, que justamente volvió a sumar minutos este lunes luego de una molestia muscular.

En tan solo 5 días, al Barça se le complicó su sueño de triplete

Hasta el jueves 12 de febrero, día en el que el Barcelona jugó contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por la Semifinal de ida de la Copa del Rey, el equipo que comanda el alemán Hansi Flick se mantenía firme en su objetivo por hilvanar la copa federal junto con LaLiga y la UEFA Champions League (y también con la Supercopa de España que ya le ganó al Merengue en Arabia Saudita).

Porque en la Liga de Campeones de Europa ya aseguró su lugar en los Octavos de Final y en el torneo español estaba primero. Sin embargo, cayó 4 a 0 con el Colchonero, por lo que va a necesitar de la épica en la vuelta de la Semi en el Camp Nou el próximo 3 de marzo, y con el 2 a 1 vs. Girona quedó en el segundo escalón de la clasificación de LaLiga a dos puntos del Real Madrid.

