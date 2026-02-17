La temperatura por la polémica en la derrota 2 a 1 del Barcelona en el Estadio Municipal de Montilivi contra el Girona no desciende. Es que en el conjunto culé sienten que fueron despojados de la cima de la tabla de posiciones de LaLiga, debido a que el VAR debió anular el segundo gol del equipo de Míchel por una clara infracción de Claudio Echeverri a Jules Koundé.

Al respecto, el que habló largo y tendido fue Joan Laporta, en el acto de candidatura a presidente del Barça, que ya estaba pautado para este martes 17 de febrero, a pocas horas de lo que fue el tropezón del elenco que comanda Hansi Flick, el cual, en definitiva, le permitió al Real Madrid escalar al primer puesto de la clasificación (es líder con 60 unidades, el Blaugrana segundo con 58).

“Los criterios de los árbitros generalmente perjudican al Barça y no se entiende con tanta tecnología, pero ya contamos. Estas esferas de poder… La catalanidad del Barça está aceptada por todos los culés. Tenemos que marcar mucho las distancias porque si no, a la que pueden, nos fastidian”, lanzó el directivo que busca estirar su mandato por cuatro años más.

Además, con fuerte efusividad, con la que busca persuadir a los socios del Barcelona para que vuelvan a confiar en él, remarcó: ”El pisotón a Koundé tenía que parar el partido. Tengo más claro que nunca que ganaremos LaLiga. Será una liga contra todo y contra todos porque hay quien no quiere que la ganemos y no solo hablo del tema deportivo. Hay determinados círculos de poder que no quieren que la ganemos”.

Para cerrar, subrayó el vínculo que lo une con el cuerpo técnico, un factor que se puede tornar fundamental a la hora de los comicios: “Conozco a Flick, a Deco, lo que se respira en el vestuario y estoy seguro de que ganaremos LaLiga. Llevamos muchos partidos, una gran traca psicológica. Todo equipo grande tiene momentos de bajón y, cuando nos pasa a nosotros, hay algunos que se aprovechan”.

¿Cuándo son las elecciones a presidente del FC Barcelona?

Las próximas elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, día en el que el primer equipo enfrentará por LaLiga al Sevilla en el Camp Nou. El proceso electoral ya está en marcha: desde el 15 de febrero, los precandidatos pueden recoger las papeletas para reunir las 2.337 firmas de socios necesarias para oficializar su candidatura antes del 2 de marzo.

Hasta el momento, los principales aspirantes que han manifestado su intención de presentarse o que ya están en fase de precampaña son: Joan Laporta, Víctor Font (el candidato que promete un regreso al Barça de Lionel Messi), Marc Ciria, Xavi Vilajoana, Joan Camprubí Montal.