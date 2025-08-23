Este sábado 23 de agosto de 2025 se rompió todo entre Brujas y Joel Ordóñez. El ecuatoriano lleva esperando su salida desde comienzos del mes de agosto y su voluntad en irse a Francia. No obstante, Brujas no lo quiere vender y ahora se rompió todo entre ambas partes.

De acuerdo a varios reportes que trascienden desde Europa, Brujas rechazó la última oferta que Olympique de Marsella hizo por Joel Ordóñez. El equipo francés presentó una propuesta de 25 millones +5 en variables. Además de una plusvalía, pero el equipo belga no aceptó.

Este nuevo rechazo fue la gota que derramó el vaso para Joel Ordóñez y el central ecuatoriano ahora exige su salida en este mismo mercado. Le ha comunicado a Brujas que no entrenará y reiteró su deseo de ser transferido de una vez.

La molestia de Joel Ordóñez se centraría en que había un “acuerdo” entre Brujas y el defensa para una posible venta. Sin embargo, esta no está siendo cumplida por el equipo francés. De ahí que, el central ahora pretenda que se “rebeldía” le permita salir.

Joel Ordóñez no quiere jugar más en Brujas. (Foto: GettyImages)

En este contexto, Brujas también se está exponiendo a retener a un jugador que no quiere seguir en el club y que no tiene interés de jugar más con su camiseta. El equipo belga ha rechazado varias propuestas del Olympique de Marsella, de ahí que, todo el entorno de Ordóñez esté molesto.

Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez

De acuerdo a la información de Sacha Tavolieri, el propietario de Brujas no quiere vender a Joel Ordóñez, mientras que la dirección del club le prometió otras cosas al ecuatoriano. Esto también provocó que ahora, se planifique una reunión de emergencia entre el equipo y Joel Ordóñez.

¿Cuánto pagó Brujas por Joel Ordóñez?

Brujas pagó por el fichaje de Joel Ordóñez a Independiente del Valle en Ecuador un total de 4 millones de euros, lo hizo asegurándose la cuota de rescisión del ecuatoriano. Ahora pueden venderlo por más de 25 millones, teniendo una ganancia absoluta.

