Atlético de Madrid se ve ”favorito” de cara al cruce definitorio de Champions League

El Atlético de Madrid perdió sorpresivamente con Bodo/Glimt en la última jornada de la Fase de Liga en el Estadio Metropolitano y de esa manera se le escapó la chance de clasificar directamente a los Octavos de Final de la Champions League. Por eso, este miércoles 18 de febrero y el próximo martes 24 del mismo mes, disputará los duelos ida y vuelta de los Play Off.

Su rival será el Brujas, a quien primero visitará en el Estadio Jan Breydel y después recibirá en la capital española. Luego, si llega a avanzar, estará pendiente del sorteo que realizará la UEFA en su sede de Nyon el viernes 27 de febrero. Allí sabrá si cae en la llave del Liverpool o del Tottenham (en cualquier cosa, definirá en el Reino Unido).

Respecto al cruce con el conjunto belga, el que opinó fue Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que como nunca antes fue claro para manifestar que se siente favorito para saltar a la próxima instancia de la Liga de Campeones de Europa: “Yo creo que el favorito ahora mismo para pasar a la eliminatoria es el Atleti, creo que sí”.

No obstante, aclaró que eso no significa que crea que el Brujas sea un rival fácil de sortear: “Lo veo como todos, es difícil porque todos los partidos son difíciles”. De igual manera, remarcó que ve al Atleti no solo en la siguiente fase sino también en los Cuartos de Final: ”La verdad es que pienso que tenemos equipo para ganar este y el que viene”.

Por otro lado, intentó explicar los altibajos del elenco comandado por Diego Simeone: “Todos los partidos son diferentes, no es lo mismo jugar contra el Barcelona que jugar contra el Rayo Vallecano que jugar contra el Brujas. Los entrenadores hacen sus planteamientos y hay veces que indiscutiblemente les salen muy bien y hay otras veces que no se acierta por las razones que sean o porque el jugador está desanimado, el jugador está centrado o porque realmente es mejor el equipo contrario. Yo creo que hoy vamos a ver un buen partido, creo que tenemos muy aprendida la lección y que los jugadores, como siempre, se van a darlo todo y a intentar ganar como sea”.

Los otros cruces de los Play Off de la Champions League

Además del Atlético de Madrid vs. Brujas, por los Play Off de la Champions League también se enfrentarán Qarabag vs. Newcastle, Olympiacos vs. Leverkusen, Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Real Madrid (1) vs. Benfica (0), Juventus (2) vs. Galatasaray (5), PSG (3) vs. Mónaco (2) y Borussia Dortmund (2) vs. Atalanta (0).

