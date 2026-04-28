La estrella que quiere ganar el Mundial 2026 para que Cristiano Ronaldo iguale a Lionel Messi

Ganar la Copa del Mundo siendo determinante es un punto que pesa en la discusión entre quienes fueron los mejores futbolistas de la historia. Y la realidad es que Cristiano Ronaldo, en su obsesión por estar en la cima de los jugadores de todos los tiempos, sabe que no haber levantado el trofeo de la FIFA es el gran déficit de su carrera.

Y de esto también son conscientes sus compañeros de la Selección de Portugal, que asumieron esta responsabilidad tal como lo hicieron los integrantes de la Selección Argentina con Lionel Messi desde que Lionel Scaloni está al mando (desde su arribo como entrenador la Albiceleste recolectó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022).

Al respecto, el que aclaró esta postura fue el propio Bruno Fernandes, una de las voces más escuchadas en el vestuario luso. “Cerrar este último Mundial con la victoria de Cristiano Ronaldo sería algo increíble”, declaró el mediocentro ofensivo del Manchester United en una conversación con Wayne Rooney para la BBC.

En ese mismo sentido, siempre con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre ceja y ceja, añadió: “Realmente espero que podamos lograrlo, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano le ha dado al fútbol y al mundo”.

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal competirá en el Grupo K de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una zona que compartirá con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. La selección de Roberto Martínez debutará el 17 de junio contra el conjunto congoleño en el NRG Stadium de Houston, Texas, ciudad donde también se enfrentará a los uzbekos el 23 de junio, para cerrar finalmente la fase inicial se medirá al equipo cafetero el 28 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Como cabeza de serie, Portugal parte como el gran favorito para avanzar en un torneo que estrena formato de 48 selecciones. En esta edición, los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros de la clasificación general accederán a los dieciseisavos de final, por lo que el margen de error para los lusos es amplio en busca de su primera corona.