La Real Sociedad dio el gran golpe en la Final de la Copa del Rey que se disputó este sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Venció en los penales 4 a 3 al Atlético de Madrid (tras empatar 2 a 2 en el tiempo regular y en el alargue) y de esa manera se quedó con el tercer título de la copa nacional en su historia (los anteriores fueron en 1987 y en 2020).

Y como la realidad indica que salir campeón no es algo habitual en el club de San Sebastián, cuando sucede hay que celebrar a lo grande. Y al respecto, el que reveló detalles fue Take Kubo, figura del equipo que comanda Pellegrino Matarazzo, en una conversación que mantuvo con el famoso streamer Ibai Llanos.

”¿Vas a festejar, Take?”, le preguntaron al futbolista, que al contestar mandó al frente a dos de sus compañeros: ”Yo me dejaré llevar, porque al final lo organizarán los de siempre, los (Aritz) Elustondo… Gonzalo Guedes… Esta gente que le gusta la fiesta. Le encanta, ya estaba pidiendo una copa antes de la celebración, así que le gustará”.

De todas formas, la Real Sociedad ya en las próximas horas tendrá que volver al trabajo, puesto que el miércoles 22 de abril tiene que afrontar su compromiso correspondiente a la fecha 32 de LaLiga contra el Getafe en Anoeta, duelo clave en las aspiraciones por entrar a una de las competencias de la UEFA de la próxima temporada.

lo de kubo es increíble jajajjajaja pic.twitter.com/8SRbB3HAih — ana.ツ (@bdttrp) April 18, 2026

La peculiar respuesta de Take Kubo sobre el entrenador Pellegrino Matarazzo

”El tenía posibilidades de trabajar en estos bancos muy listos y por suerte quiso seguir siendo entrenador. Yo creo que hace muy bien sus cosas, saca el máximo provecho a sus jugadores, habla muy bien con todos y es muy motivador”, comentó el futbolista japonés cuando le preguntaron en zona mixta por su entrenador en la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo.

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El destino de la Real Sociedad en la Supercopa de España

Al clasificar a la Final de la Copa del Rey, la Real Sociedad se aseguró un lugar en la Supercopa de España. Y al ser campeón, lo que sabe es que se medirá en la Semifinal al subcampeón de LaLiga, que será probablemente el Real Madrid, que a falta de 7 fechas está a 9 puntos del líder Barcelona y que le sacó 9 a su máximo perseguidor, Villarreal.

En síntesis