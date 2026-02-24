Ni James ni Luis Díaz: el colombiano que se postula al Puskas con un golazo en Bulgaria

El nombre de Alejandro Piedrahíta llevará la memoria de muchos a otros tiempos por Deportivo Pereira o Gimnasia de La Plata en Argentina. El volante de 23 años fue noticia a lo largo de las últimas jornadas por un golazo de la mano del CSKA Sofia que podría llevarle a competir incluso por el Premio Puskas dentro de algunos meses. Su tijera recorre redes sociales de todo tipo.

Todo ocurrió el pasado 21 de febrero y en el encuentro que enfrentaba al equipo de la capital de Bulgaria contra el Slavia Sofia. Ahí y sobre el minuto 80, cuando el marcador se encontraba 0 a 0, Alejandro Piedrahíta combinó con sus compañeros para generar una pared que le dejó a las puertas del área y con el balón flotando en el aire. Lejos de titubear terminó realizando una acrobacia que terminó desatando la locura en el Este de Europa.

La tijera del colombiano superó fácilmente al guardameta rival y provocó que hasta el arquero de su equipo en Sofia saliese corriendo a festejar con él. La nieve inundaba las adyacencias del césped en una jornada al Este del viejo continente que recorre las redes sociales por estas fechas. Veremos si FIFA lo selecciona para luchar por el galardón a mejor tanto de todo el 2026.

Recordemos que el Premio Puskas premia al tanto más espectacular de la temporada. Se trata de un reconocimiento al grito sagrado que más revuelo genere en el año calendario y dónde el colombiano en este momento, gracias a su media chilena, sueña con quedarse con el premio. En un pasado no muy lejano ya lo ganaron figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah o Zlatan Ibrahimovic.

Se espera que hasta finales del año 2026 haya tiempo para sumar más rivales al golazo de Alejandro Piedrahíta. FIFA entregará al vencedor del Premio Puskas sobre el mes de diciembre y en la gala de sus The Best. Antes dicho reconocimiento se encontraba en manos de UEFA y la revista France Football, previo al divorcio entre ambas instituciones. Recordemos que James Rodríguez lo ganó en el año 2014 con su goleada frente a Uruguay y que nombres como Radamel Falcao o Juan Fernando Quintero incluso ya se colaron en los podios de las temporadas 2011 y 2019.

