Alexander Sorloth desplazó los números de Luis Suárez en el Atlético de Madrid

Es cierto que Luis Suárez dejó su huella en el Atlético de Madrid, porque cuando abandonó al Barcelona tras la temporada 2019/2020 fue una parte importante para que el Colchonero consiguiera el título de LaLiga 2020/2021. No obstante, sus números, si bien no están nada mal, lejos estuvieron de las cifras que registró en el Culé (195 goles en 283 partidos), en el Ajax (111 en 159) o en el Liverpool (82 en 133).

En total, el Charrúa asentó 34 anotaciones y 6 asistencia en 5269 minutos repartidos en 83 compromisos entre LaLiga, Copa del Rey y la UEFA Champions League, estadísticas que ya fueron superadas por Alexander Sorloth, futbolista que recién el último tiempo empezó a recibir la aprobación de los hinchas del conjunto de la capital de España.

El noruego logró desplazar los registros del charrúa con su doblete en la victoria del Atlético de Madrid 4 a 2 ante el Espanyol este sábado en el Estadio Metropolitano por la jornada 25. De esa manera llegó a 36 anotaciones (y 3 asistencias) sobre 4141 minutos distribuidos en 88 encuentros.

Por otro lado, Sorloth se convirtió en una pieza fundamental para el esquema de Diego Simeone ante la escaces de Julián Alvarez en varios de los tramos de la temporada. El argentino estuvo más de dos meses sin convertir (del 9 de diciembre vs. PSV hasta el 12 de febrero contra Barcelona) y en ese periodo el ex Villarreal aportó 8 tantos.

Atlético de Madrid de frente a dos semanas claves

El Atlético de Madrid se sumergirá en dos semanas claves para el balance de su temporada, la cual viene siendo bastante irregular. Primero, este martes 24 de febrero, se medirá al Brujas por la vuelta de los Play Off de la UEFA Champions League. En la ida empató 3 a 3 y ahora definirá la serie en el Estadio Metropolitano. Si gana, clasificará a los Octavos de Final.

Después, será el turno de la visita al Barcelona en el Camp Nou el miércoles 3 de marzo, por la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey. En el primer cruce de la serie ganó 4 a 0, por lo que tiene bastante margen para animarse a buscar el resultado o aguantar lo más posible en un escenario en el que el conjunto de Hansi Flick, habitualmente, se queda con el triunfo.

