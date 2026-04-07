La crítica feroz de José Mourinho a sus dirigidos en Benfica: ”Carecen de carácter”

El Benfica empató 1 a 1 con Casa Pia y de esa manera se aleja de sus chances de pelear por el título de la Primeira Liga y de clasificar a la Champions League de la próxima temporada. Las Águilas, ahora, están terceras con 66 puntos, ubicación que solo le alcanzará para asegurar una plaza en la Fase de Liga de la Europa League 2026/2027.

Con lo cual, no están logrando el objetivo que José Mourinho se planteó cuando asumió en septiembre del año pasado. Por eso su crítica sin vueltas a sus futbolistas por lo que fue un resultado decepcionante ante el decimosexto de la tabla de posiciones de la liga portuguesa.

”Este partido es un ejemplo… no diría de falta de hambre, porque no hay gente mala, arrogante o irrespetuosa, pero hay ciertos perfiles donde algunos, independientemente de su cuenta bancaria, títulos y estatus, tienen hambre. Y hay gente que se toma la vida a la ligera y eso me entristece. Llevo 34 años como entrenador y hay jugadores que carecen de ese carácter“, señaló José Mourinho.

En ese mismo sentido, The Special One reconoció que ya no tienen chances de pensar en ganar el campeonato local: ”Diría que perdimos nuestras últimas oportunidades de luchar por el título y dejamos de depender de nosotros mismos para terminar segundos. No me gustó la segunda mitad. En el descanso hablamos de lo que queríamos cambiar, intenté hacerles entender… Hay gente que vive y respira fútbol y parece olvidar la realidad. Les hice los cálculos: si no ganábamos, la lucha por el título se acababa y dejábamos de depender de nosotros mismos para el segundo puesto”.

Además, remarcó su indignación por no aprovechar la postura del rival de turno: ”El rival no tuvo ni un solo tiro a puerta, me atrevería a decir que tuvimos el 75% de la posesión, lo cual es absurdo. Luego está la falta de cuidado, no hay esa energía, esa hambre de un equipo que lo da todo. Porque para terminar terceros, podríamos perder casi todos los partidos. Estoy profundamente decepcionado, no me gustó”.

Y para cerrar, volvió a señalar a sus dirigidos: ”Tengo que pensar con detenimiento, y pensar con detenimiento como equipo, porque en este momento me gustaría dejar de alinear a algunos jugadores, pero hay otros de mayor valor que surgen, son activos. Quizás sea más fácil no seguir intentando aumentar su valor que intentar antagonizarlos. El único objetivo alcanzable es terminar en segundo lugar, el único y principal”.

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José Mourinho aclaró la ausencia de Gianluca Prestianni

Mou aclaró que la ausencia del futbolista argentino se debió a un malestar que presentó en su regreso de la fecha FIFA de marzo: “Prestianni no fue titular porque llegó enfermo de Argentina, no había entrenado, tenía fiebre y ni siquiera iba al centro de entrenamiento. Ayer se mostró disponible para venir a ayudar. Si tenemos algo que funciona bien, es Prestianni por la derecha y Schjelderup por la izquierda”.

En síntesis