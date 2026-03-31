Bosnia y Herzegovina piensa aprovechar lo máximo posible la localía que le permitió el sorteo que realizó la UEFA para las cuatro rutas del Repechaje para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en su duelo definitorio frente a Italia de este martes 31 de marzo desde las 20:45 horas de Europa Central.

Los dirigidos por Sergej Barbarez vienen de eliminar a Gales en condición de visitante y buscarán clasificar nuevamente al torneo internacional después de 12 años (su última participación fue en Brasil 2014, paradójicamente, también la última presencia de la Azzurra).

Para eso decidieron recibir a Italia en Zenica, una ciudad que se ubica a 70 kilómetros al norte de la capital Sarajevo, en la que apenas se registran no más de 130.000 habitantes. ¿Por qué esta elección? Porque es considerada una especie de fortín, dado que en el estadio Bilino Polje se mantuvieron invictos durante más de una década entre 1995 y 2006.

Y si bien el recinto sufrirá una reducción en el aforo por una sanción que le aplicó la UEFA por una serie de incidentes, se espera que los 8.200 espectadores (más 800 italianos) que tendrán el privilegio de ver en vivo y en directo el partido hagan sentir el rigor a los dirigidos por Gennaro Gattuso.

“Aunque es un estadio más pequeño que los de Europa, créanme, se siente como si jugáramos ante 50.000 personas, no ante las 12.000 que tiene capacidad”, dijo el periodista bosnio Endin Causevic, al diario Marca. Además, el medio citado advirtió que la ciudad igualmente se llenará de gente de todas partes de Bosnia y Herzegovina, que aunque no tengan entradas quieren vivir el momento en el lugar de los hechos.

”Las calles estarán abarrotadas porque este tipo de euforia y ambiente no se veía desde hace años”, comentó Causevic. Incluso, en Facebook se pudieron ver por estas horas publicaciones de los vecinos del estadio Bilino Polje ofreciendo ingresos a sus balcones por 500 euros.

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¿Cuándo juegan Italia y Bosnia por el Repechaje para el Mundial 2026?

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Italia y Bosnia se enfrentarán este martes 31 de marzo en el Estadio Bilino Polje de Zenica, por el Repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El que gane se quedará con el cupo que está vacante para el Grupo B, y se añadirá a Canadá, Qatar y Suiza.

En síntesis