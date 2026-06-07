Tensión en España: el pisotón de Gavi a Rodri Hernández a días del Mundial

En el entrenamiento de este sábado, Gavi y Rodri protagonizaron una situación que provocó tensión en la Selección de España. Para suerte de Luis de la Fuente, no pasó a mayores.

La Selección de España, tras empatar 1 a 1 con su similar de Irak en el estadio del Deportivo La Coruña el pasado jueves, emprendió viaje hacia los Estados Unidos para jugar su último partido amistoso frente a Perú y de esa manera ya ponerse en sintonía con la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y fue en uno de los primeros entrenamientos en tierras norteamericanas en donde surgió un episodio que casi deja a Luis de la Fuente sin una de sus principales figuras. Se trató de Rodri Hernández, quien, encima, durante la temporada estuvo entre algodones por diferentes molestias musculares producto de la rotura de ligamentos que padeció en agosto del 2024.

Resulta que en una de las prácticas de fútbol del sábado, Gavi fue a disputar una pelota con el mediocampista del Manchester City con tanto ímpetu que lo pisó en la zona del tobillo derecho. Enseguida el Balón de Oro en 2024 se quejó de la entrada de su compañero y se lanzó al campo de juego dando muestras claras de dolor.

Aparentemente no pasó a mayores, puesto que tras algunos minutos tendido Rodri se pudo reincorporar. Además, de momento no hay parte médico de la Real Federación Española de Fútbol que denote algún tipo de lesión, aunque no se descarta que, por precaución, Luis de la Fuente prescinda del protagonista en cuestión vs. Perú.

GAVI CATCHES RODRI DURING SPAIN TRAINING! 😬 Spain World Cup training pic.twitter.com/QFirWrYhek — BeanymanSports (@BeanymanSports) June 7, 2026

Vale recordar que la Selección de España estará debutando en la Copa del Mundo 2026 el próximo lunes 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en donde también se enfrentará a Arabia Saudita el 21. Luego cerrará su zona con Uruguay el 26 en Guadalajara.

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España ya no es líder del Ranking FIFA

La Selección de España, al empatar 1 a 1 con Irak en Riazor, cayó al segundo puesto del Ranking FIFA. Ahora el que se ubica en la cima es Argentina que venció en Texas 2 a 0 a Honduras y se perfila para llegar en lo más alto de la clasificación a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En síntesis