Rafael Leao, por su expulsión vs. Chile, podría perderse el debut de Portugal en el Mundial 2026

El delantero del AC Milan fue expulsado por pegarle una trompada a Iván Román de Chile y ahora se expone a una sanción de más de una fecha de suspensión.

Lo que iba a ser para la Selección de Portugal un simple partido amistoso frente a Chile para despedirse de su gente antes de lo que será su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, terminó siendo un dolor de cabeza. Porque tras un altercado sobre el cierre del primer tiempo, Rafael Leao fue expulsado.

El jugador del AC Milan le pegó una trompada en la cara a Iván Román y ambos vieron la tarjeta roja. Y por más que se trate de un encuentro de exhibición, se disputó bajo el marco de la fecha FIFA de junio. Por lo que habrá que esperar el veredicto del tribunal de disciplina de la entidad que organizará el Mundial que iniciará este jueves 11 de junio para saber cuántas fechas de suspensión debe cumplir el delantero.

Como mínimo se sabe que Roberto Martínez no podrá contar con Rafael Leao para el último ensayo pautado por Portugal antes de su debut en el certamen ecuménico que será frente a Nigeria este miércoles 10 de junio. Pero en caso de que reciba una pena de mínimo dos jornadas, no podrá decir presente en el estreno frente a República del Congo el 17 de junio.

A propósito de esta situación, el estratega luso, en conferencia de prensa, comentó: “El fútbol está lleno de pasión y emoción. La reacción de Leão es normal; fue para proteger a su compañero, demostró espíritu de equipo, es positivo ayudar a su compañero. Por supuesto, no podemos hacer eso y provocar”.

Y amplió: ”Lo que pasó es muy bueno porque un equipo sudamericano tiene muchos momentos así. Jugamos contra Colombia y puede pasar. Es algo de lo que aprender. Me gusta el aspecto de querer ayudar a su compañero, pero tenemos que aprender que en el fútbol hay que jugar con el balón y dejar que los otros equipos intenten provocarnos”.

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Bernardo Silva teme perder a Rafael Leao para el debut de Portugal en el Mundial

“Es importante mantener la calma en todo momento. Sin duda, nos defendemos entre nosotros. Eso nunca faltará, pero debemos tratar de no cruzar la línea para no perjudicar a la selección nacional”, expresó Bernardo Silva sobre la expulsión de su compañero Rafael Leao.

Y agregó: ”Sin embargo, el árbitro podría haber gestionado el partido de otra manera, en un amistoso, con tantas pérdidas de tiempo. Esto termina poniendo más nerviosos a los jugadores. No estamos contentos porque Leão es importante para nosotros y no queremos perderlo, especialmente en el Mundial”.

En síntesis

Rafael Leao fue expulsado por pegarle a Iván Román en el amistoso frente a Chile.

fue expulsado por pegarle a Iván Román en el amistoso frente a Chile. El delantero de Portugal se perderá el próximo partido ante Nigeria el 10 de junio.

el 10 de junio. Portugal debutará el 17 de junio contra República del Congo en el Mundial 2026.