Washington Corozo fue uno de los jugadores más discutidos de Emelec desde su fichaje en 2024. ‘Machitas’ no pudo mostrar algo del nivel que tuvo en Perú o en México, y ahora el jugador es muy discutido por la hinchada. Vicente Sánchez y la directiva no cuentan con él, y el jugador se “planta”.

Resulta que Emelec está buscando un acuerdo con el jugador para que deje el plantel. Quieren un acuerdo económico que beneficie al club, sin embargo, resulta que el futbolista está “cerrado” en que quiere que le paguen el total de su contrato.

De acuerdo a la información de Javier Alava, solo Washington Corozo está “negado” a firmar un acuerdo de rescisión y por eso no se puede concretar su salida. Por lo cual, el extremo sigue siendo parte de Emelec, aunque ya no entrena ni es considerado para el primer equipo.

Vicente Sánchez no cuenta con él y fue uno de los primeros jugadores que el entrenador sacó al llegar a Ecuador y al ‘Bombillo’. El DT tiene todo el apoyo de la directiva y es por eso que se dieron varias salidas del primer plantel que el técnico lideró.

Washington Corozo llegó a Emelec en 2024. (Foto: @CSEmelec)

En las próximas horas podrían darse novedades con el futuro de ‘Wacho’ Corozo. El jugador ecuatoriano deberá buscar nuevo equipo para seguir jugando y la directiva un acuerdo para su salida. No es la primera negociación que se le complica a este directorio.

Las estadísticas de Washington Corozo con Emelec

En dos temporadas con la camiseta de Emelec, Washington Corozo apenas jugó un total de 44 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano acabó marcando 5 goles y dio 4 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 1.700 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Washington Corozo con Emelec?

Originalmente el contrato de Washington Corozo es hasta finales de la temporada 2026 con Emelec. El delantero tiene un sueldo superior a los 10 mil dólares y también sería uno de los jugadores a los que más le debe el ‘Bombillo’ en los últimos años.

