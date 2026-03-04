Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs Millonarios HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la Copa Sudamericana?

Los canales para seguir el partido de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El canal para ver Nacional contra Millonarios en la Copa Sudamericana
© @nacionaloficial/ @MillosFCoficial/ Edit BVEl canal para ver Nacional contra Millonarios en la Copa Sudamericana

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana, Atlético Nacional contra Millonarios en una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol de Colombia. Ahora también este encuentro tiene un mayor “condimento” por ser un partido internacional.

¿Qué canal pasa el partido entre Atlético Nacional y Millonarios y a qué hora empieza?

El partido de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios se podrá ver por ESPN y también por el Plan Premium de Disney+. El partido comenzará desde las 19H30 (CO).

Ambos equipos llegan con realidades diferentes, puesto que, Atlético Nacional viene de perder contra Tolima como visitante, mientras que como local Millonarios goleó a Pereira en uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo en la “era” de Fabián Bustos.

Tweet placeholder

Si Atlético Nacional y Millonarios empatan ¿Hay penales?

En caso de empate entre Atlético Nacional y Millonarios durante los 90 minutos, la llave se terminará definiendo por penales. No hay tiempos extras en esta fase de la competencia, y solo habrá un clasificado con los penaltis.

James Rodríguez reveló en qué es mejor la Selección Colombia al Real Madrid

ver también

James Rodríguez reveló en qué es mejor la Selección Colombia al Real Madrid

Las alineaciones de Atlético Nacional y Millonarios

Así saldrán ambos equipos a su partido de Copa Sudamericana:

Once Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Cristian Arango; Alfredo Morelos.

Publicidad

Once Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro

Encuesta

¿Qué equipo clasifica?

Ya votaron 0 personas

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Ver en VIVO Atlético Tucumán vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores
América

Ver en VIVO Atlético Tucumán vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores

Atlético Tucumán aguantó en Medellín y sigue haciendo historia en la Copa
América

Atlético Tucumán aguantó en Medellín y sigue haciendo historia en la Copa

El enorme halago que recibió Franco Armani en la previa del partido con Racing
América

El enorme halago que recibió Franco Armani en la previa del partido con Racing

Ver en VIVO Atlético Nacional vs Atlético Tucumán por la Copa Libertadores
América

Ver en VIVO Atlético Nacional vs Atlético Tucumán por la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo