Atlético Nacional vs Millonarios HOY: ¿Qué canal pasa el partido por la Copa Sudamericana?

Este miércoles 4 de marzo de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana, Atlético Nacional contra Millonarios en una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol de Colombia. Ahora también este encuentro tiene un mayor “condimento” por ser un partido internacional.

¿Qué canal pasa el partido entre Atlético Nacional y Millonarios y a qué hora empieza?

El partido de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios se podrá ver por ESPN y también por el Plan Premium de Disney+. El partido comenzará desde las 19H30 (CO).

Ambos equipos llegan con realidades diferentes, puesto que, Atlético Nacional viene de perder contra Tolima como visitante, mientras que como local Millonarios goleó a Pereira en uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo en la “era” de Fabián Bustos.

Si Atlético Nacional y Millonarios empatan ¿Hay penales?

En caso de empate entre Atlético Nacional y Millonarios durante los 90 minutos, la llave se terminará definiendo por penales. No hay tiempos extras en esta fase de la competencia, y solo habrá un clasificado con los penaltis.

Las alineaciones de Atlético Nacional y Millonarios

Así saldrán ambos equipos a su partido de Copa Sudamericana:

Once Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Juan Rengifo, Andrés Sarmiento, Cristian Arango; Alfredo Morelos.

Once Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Mackalister Silva; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro