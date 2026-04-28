Kylian Mbappé se sumó a la larga lista de lesionados de Real Madrid al sentir una dolencia en su isquiotibial izquierdo durante el partido que el conjunto que comanda Álvaro Arbeloa disputó el viernes 24 de abril ante el Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla por la fecha 33 de LaLiga.

Tras los primeros chequeos, la Casa Blanca develó mediante un comunicado que se trata de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, motivo por el que el delantero galo se mantendrá en observación sin una fecha pautada para su regreso a las canchas, un diagnóstico que despuntó todo tipo de especulaciones tanto en España como en Francia.

Por un lado, se cree que Kylian Mbappé ya no volverá a jugar con el Real Madrid en la temporada 2025/2026. Pero por el otro, diferentes medios de comunicación señalan que el plan es que el ex PSG descanse para llegar pleno al Clásico con el FC Barcelona en el Camp Nou, encuentro pautado para el próximo 10 de mayo, en lo que en definitiva se trata de lo único relevante que le queda al Merengue para evitar que la campaña sea peor de lo que ya es.

Este panorama incierto encendió las alarmas en Francia, en donde temen que su máxima figura no llegue de la mejor manera al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Como se sabe, Mbappé es clave en el esquema de Didier Deschamps, quien ya sufrió la baja de Hugo Ekitike por rotura del tendón de Aquiles.

Los problemas físicos de Kylian Mbappé en el Real Madrid

Es el cuarto parte médico que publica el Real Madrid sobre Kylian Mbappé en la temporada 2025/2026. Los otros tres fueron por problemas musculares y complicaciones de rodilla, motivos por los que se ausentó en 7 compromisos y lo más probable es que añada uno más, pues no estaría contra el Espanyol este domingo 3 de mayo.

El grupo de Francia en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, la selección de Francia encabezará el Grupo Q. Iniciará su camino el 16 de junio enfrentándose a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Su segundo compromiso será el 22 de junio en Filadelfia contra Irak. Y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra la Noruega de Erling Haaland en Boston, en lo que se perfila como uno de los choques más atractivos de la primera etapa.

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En síntesis