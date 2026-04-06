Se ilusionan Barcelona y Atlético de Madrid: Arsenal se desmorona justo en el final de la temporada

El Arsenal parecía ser el equipo más fuerte de Inglaterra en lo que iba de la temporada, por su regularidad tanto en la Premier League, en la que se ubica como líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, como en la UEFA Champions League, en la que avanzó a la instancia de eliminación tras ser primero con puntaje ideal en la Fase de Liga.

No obstante, justo cuando empieza la etapa de definiciones, el equipo de Mikel Arteta se empieza a desmoronar. Es que en sus últimas presentaciones se pulverizaron dos de los objetivos que se había planteado el conjunto de la ciudad de Londres para la campaña 2025/2026: la EFL Cup y la FA Cup.

En la final del primer certamen mencionado cayó 2 a 0 con el Manchester City (doblete de Nico O’Reilly) el pasado 22 de marzo en el Estadio de Wembley. Y en el otro torneo, este sábado 4 de abril cayó, sorpresivamente, en los Cuartos de Final ante el Southampton (séptimo en la tabla de posiciones de la EFL Championship, el campeonato de la segunda división de Inglaterra).

Todo esto cuando se había plantado como el máximo favorito para quedarse con la UEFA Champions League. Sin embargo, su imagen decayó con estas dos derrotas, justo en la previa del cruce que debe afrontar ante el Sporting de Lisboa (la ida se llevará a cabo este martes 7 de abril en Portugal y la vuelta el miércoles 15 en el Emirates Stadium).

En ese sentido, los que se frotan las manos son los equipos de la serie de la que saldría el rival del Arsenal en la Semifinal de la Liga de Campeones de Europa. Se trata de Barcelona y Atlético de Madrid, que disputarán el pase a la semifinal primero en el Camp Nou (8/7) y después en el Estadio Metropolitano (14/4).

Manchester City puede acortar distancias con el Arsenal

Arsenal es líder de la Premier League con 70 unidades en 31 partidos, mientras que el Manchester City es escolta con 61 en 30 encuentros. Los de Pep Guardiola aún tienen pendiente un partido con el Crystal Palace, además de que podrán acortar distancias con los de Mikel Arteta el próximo 19 de abril. Por lo que todo puede ponerse mucho más ajustados a 5 jornadas del final.