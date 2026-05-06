El entrenador del equipo inglés resaltó la labor del colegiado alemán, a pesar de los dos penales que reclama el Atlético de Madrid.

Como no podía ser de otra manera, la Semifinal de vuelta de la UEFA Champions League que disputaron Arsenal y Atlético de Madrid este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium estuvo sumergida en la polémica. Sobre todo, por dos acciones en las que el conjunto colchonero reclamó penal, lo que les hubiese dado mejores opciones para llegar al gol que finalmente no consiguió.

Una fue en los primeros 45 minutos, cuando Riccardo Calafiori empujó notoriamente dentro del área a Giuliano Simeone. Sin embargo, el árbitro Daniel Siebert no señaló la pena máxima porque uno de sus asistentes, previamente, había advertido off side. No obstante, el volante del Atleti estaba en posición válida para continuar con la jugada.

Y la otra, en la segunda mitad, también tuvo como protagonista al defensor italiano del Arsenal por un pisotón a Antoine Griezmann. Nuevamente, la infracción quedó sin efecto porque milésimas antes el juez alemán consideró que existió una falta de Marc Pubill a Gabriel Magalhaes, algo que en la repetición no se logra percibir.

Con estas dos controversias en la superficie, Mikel Arteta fue consultado en la conferencia de prensa una vez consumada la victoria 1 a 0 (gracias al tanto de Bukayo Saka sobre el final del primer tiempo) que depositó al Arsenal en la Final de la UEFA Champions League 2025/2026. El árbitro ha estado muy bien, no hay nada que hablar”, sentenció el estratega español.

🔴 Arteta tras llegar a la final de la Champions: "Era difícil de imaginar porque hace 7 años no estábamos casi ni en Europa"



⚫️ Sobre el árbitro: "Me parece que ha estado muy bien" pic.twitter.com/Bfpk6K3Ecz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 6, 2026

Por otra parte, reconoció que cuando arribó a los Gunners era complicado pensar en una final de Champions: ”Era difícil imaginar porque casi que estábamos afuera de Europa. Se ha ido afianzando todo poco a poco. Los dueños han creído en lo que queríamos hacer, nos han dado mucho soporte. Y después hemos acertado con la gente que hemos traído, gente del staff, jugadores. La gente se lo ha creído, se volcaron al equipo y cuando eso pasa estas cosas también pueden pasar”.

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Arsenal espera rival que saldrá de Bayern Munich vs. PSG

El Arsenal ya sabe que el próximo 30 de mayo jugará la Final de la UEFA Champions League 2025/2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Lo que no sabe aún es quién será su rival, el cual saldrá del partido que disputarán este miércoles 6 de mayo Bayern Munich vs. PSG en el Allianz Arena. Cabe recordar que la ida fue 5 a 4 a favor de los dirigidos por Luis Enrique.

En síntesis