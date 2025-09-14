Comité Arbitral reconoce error de Jesús Gil Manzano en Real Sociedad vs. Real Madrid

El CTA (Comité Técnico Arbitral de la Real Federación Española de Fútbol) reconoció este domingo 14 de septiembre el error de los jueces en la polémica expulsión de Dean Huijsen, en el encuentro que el Real Madrid disputó el sábado en condición de visitante frente a la Real Sociedad por la cuarta jornada de LaLiga 2025/2026.

Resulta que el defensor fue expulsado por una falta que cometió sobre Mikel Oyarzabal, cuando el delantero del elenco de San Sebastián se dirigía hacia la portería que custodiaba Thibaut Courtois. El árbitro de campo, Jesús Gil Manzano, interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol, por eso le mostró la tarjeta roja directa al jugador del equipo que comanda Xabi Alonso.

No obstante, la decisión generó una gran polémica en el fútbol español, ya que muchos consideraban que la acción no era merecedora de expulsión, argumentando que Éder Militao estaba cerca y en posición de cobertura, por lo que Huijsen no era último hombre. De hecho, el que respaldó esta segunda postura fue el propio CTA.

En ese sentido, el organismo aplicará consecuencias directas en el cuerpo arbitral designado para el Real Sociedad vs. Real Madrid, en especial para el encargado del VAR, Figueroa Vázquez, quien sufrirá un “parate” forzado por no haberle sugerido a Gil Manzano que fuera a revisar la jugada al monitor.

CTA pretende mayor transparencia en el arbitraje de LaLiga

La moción del CTA de penalizar, en este caso, a Jorge Figueroa Vázquez, es una muestra de la nueva política del organismo que busca una transparencia total, en lo que respecta a la labor de sus representantes en los partidos de la primera y segunda división del fútbol de España. Es decir, ya no se esconde el error, se admite y tiene consecuencias claras, como los “descansos” obligatorios aplicados a algunos jueces.

De acuerdo al diario Marca, si bien se trata de una medida que no les simpatiza a los árbitros, puesto que se sienten expuestos, el objetivo es intentar reflejar el compromiso y claridad que tiene dicha entidad frente a los clubes, buscando disminuir las sospechas y que no se repitan incidentes que generen desconfianza.

Por cierto, el nuevo sistema del CTA consiste en que los árbitros sean calificados por hasta tres personas distintas por partido. Estos informes sirven para sacar conclusiones y determinar el nivel de cada uno, tal como sucedió con los árbitros a cargo del juego en Anoeta.

