HOY PSG vs. Manchester City EN VIVO: Aquí los pronósticos, a qué hora y dónde ver semifinal del UEFA Champions League desde USA

PSG vs. Manchester City EN VIVO ONLINE | Este martes 27 de abril, ambos equipos se enfrentarán por el partido por el semifinal del Champions League 2021 en el Estadio Parque de los Príncipes. Este encuentro será transmitido vía TUDN en USA. Bolavip te brindará todo sobre cuándo, dónde ver y todos los detalles.

El DT de Manchester City, Josep Guardiola, declaró sobre este encuentro por el semifinal: “Es la segunda vez que el City se encuentra en semifinales. No pertenecemos a la élite de la competición, pero queremos serlo. Hay que ir paso a paso. Hemos avanzado en Inglaterra. Quiero que seamos nosotros mismos y que ganemos el partido”.

PSG, por su parte, se halla en conversaciones con Neymar para la renovación de contrato, el cual terminará este 30 de junio de 2022. “No tengo nada más que decir. Ya hablé sobre eso en el último partido. Estamos hablando con el club y haré lo que sea mejor para todos. Ya dije que soy feliz en París”, comunicó el futbolista antes los medios de comunicación.

Cuándo y a qué hora juegan PSG vs. Manchester City ONLINE en USA

PSG vs. Manchester City EN VIVO y EN DIRECTO este martes a las 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET en Estados Unidos como a las 2:00 p.m. en México en el Estadio Parc des Princes (Paris).

Día: 27 de abril

Hora: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET) / 2:00 p.m. (México)

Donde: Estadio Parc des Princes

Horario por país PSG vs. Manchester City

Estados Unidos: 12:00 p.m. (PT) / 3:00 p.m. (ET)

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia : 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Dónde ver PSG vs. Manchester City EN VIVO en USA

Estados Unidos: TUDN USA, Univision, ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN Radio, Paramount+, CBS Sports Network, TUDN App, TUDN.com

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN Play

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Perú: ESPN, ESPN Play

Reino Unido: TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

PSG vs. Manchester City pronósticos en Estados Unidos:

Las casas de apuestas en USA establecen al PSG como el favorito de ganar este partido mientras la posibilidad de que gane su rival es menor. Sin embargo, sus cuotas y el de empate tiene una menor diferencia.

Resultados FanDuel Manchester City +220 Empate +270 PSG +110

*Cuotas cortesía de FanDuel.

